Roza Galeri Roza Sağlık En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

Yaz aylarına giriş yaptığımızdan bu yana özellikle güneşli havalara dair kanser uzmanları sık sık uyarıda bulunuyor. Çünkü yoğun şekilde güneşe maruz kalmak, "melanom" gelişmesine neden olur ve hücreler zarar görerek mutasyona uğramasıyla sonuçlanabilir.