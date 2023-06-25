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En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

Yaz aylarına giriş yaptığımızdan bu yana özellikle güneşli havalara dair kanser uzmanları sık sık uyarıda bulunuyor. Çünkü yoğun şekilde güneşe maruz kalmak, "melanom" gelişmesine neden olur ve hücreler zarar görerek mutasyona uğramasıyla sonuçlanabilir.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 12:56
En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

Giderek artan sıcaklıklar, iklim değişikliği gibi tehlikelerin de devamıyla birlikte kendinizi UV ışınlarından korumak hayati bir konu haline geliyor.

En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

2020 yılından bu yana ülkemizdeki kanser sebebiyle ölümlerde 5. sırada yer alan cilt kanserine karşı dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

Melanom, cilt çok fazla güneş aldığında gelişir ve hücreler zarar görerek mutasyona uğramaya başlar.

En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

İnsanlar genellikle belirtilerinin farkında olmaması nedeniyle genellikle fark edilip tedavi edilmeden önce yayılır.

En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor

Özellikle insanların ayaklarını çok nadiren kontrol ettikleri için hastalık sıklıkla ayaklarda gelişir.

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