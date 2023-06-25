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En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor
En sık görülen kanser türlerinden biri! Ayağınızdaki bu değişimle kendini gösteriyor
Yaz aylarına giriş yaptığımızdan bu yana özellikle güneşli havalara dair kanser uzmanları sık sık uyarıda bulunuyor. Çünkü yoğun şekilde güneşe maruz kalmak, "melanom" gelişmesine neden olur ve hücreler zarar görerek mutasyona uğramasıyla sonuçlanabilir.
Giriş Tarihi: 25.06.2023 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 12:56