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Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor

Cilt bakımından, çeşitli estetik işlemlere kadar birçok yöntemle genç kalmak için çaba harcansa da, en önemli nokta; beslenmeden geçiyor. Yanlış bir beslenme sistemi, erken yaşlanmanın en büyük faktörlerinden biri haline geliyor. Erken yaşlanma riskini en aza indirmek için asla tüketmemeniz gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:06
Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor

Aknelerin oluşmasının yanı sıra yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler bulunuyor. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunu belirtiyor.

Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor

Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu belirtiyor.

Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor

Özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor. İşte ağzınıza sürmemeniz gereken o besinler…

Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor

İŞLENMİŞ ET

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor.

Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor

Örneğin; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir.

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