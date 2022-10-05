Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Demans, bir kişinin giderek daha unutkan hale gelmesine ve zamanla zihnin karışmasına neden olan nörodejeneratif bir rahatsızlık. Önlemek için doğru adımları atmak ise büyük önem taşıyor. Bunlar biri ise folik asit alımının yeterli düzeyde olması. Beyindeki işlevsel gerileme söz konusu olduğunda, özellikle artan bunama vakalarıyla birlikte araştırmacıların başta gelen konuların arasında yer alıyor.