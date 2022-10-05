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Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor
Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor
Yeni yapılan araştırmalar sonucunda, folik asit ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkinin karmaşık yapısı vurgulanıyor. Özellikle nörolojik gelişimin önemli bir parçası olan vitamin ve mineral alımı ile ilgili önemli veriler elde edildi. İşte o şaşırtan gelişme…
Giriş Tarihi: 05.10.2022 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 15:44