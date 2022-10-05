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Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Yeni yapılan araştırmalar sonucunda, folik asit ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkinin karmaşık yapısı vurgulanıyor. Özellikle nörolojik gelişimin önemli bir parçası olan vitamin ve mineral alımı ile ilgili önemli veriler elde edildi. İşte o şaşırtan gelişme…

Giriş Tarihi: 05.10.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 15:44
Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Demans, bir kişinin giderek daha unutkan hale gelmesine ve zamanla zihnin karışmasına neden olan nörodejeneratif bir rahatsızlık. Önlemek için doğru adımları atmak ise büyük önem taşıyor. Bunlar biri ise folik asit alımının yeterli düzeyde olması. Beyindeki işlevsel gerileme söz konusu olduğunda, özellikle artan bunama vakalarıyla birlikte araştırmacıların başta gelen konuların arasında yer alıyor.

Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Mayo Clinic'e göre; kırmızı kan hücresi oluşumu ve sağlıklı hücre fonksiyonu ve büyümesi için folatı kulalnır. Yeşil yapraklı sebzelerde, kuruyemişlerde, baklagillerde ve ayrıca limon, portakal, muz, çilek ve kavun gibi meyvelerde doğal olarak bulunur.

Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Yapılan ön araştırmalarda, bunama ve Alzheimer hastalığının düşük folat seviyeleri ve yüksek homosistein düzeyleri ile bağlantılı olabileceği desteklendi. Bu çalışmanın ardından vitamin düzeyleri ve nörodejeneratif rahatsızlıklar arasındaki ilişkiye dair önemli tespitler yapıldı.

Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Folik asidin özellikle yaşlılarda ruh hali ve bilişsel işlevler dahil olmak üzere birçok vücut işlevini etkilediği artık bilinmektedir. Bu nedenle folat eksikliği beyin fonksiyonlarını ve sinir sinyallerini etkileyerek potansiyel olarak bunama ve ölüm riskini artırabilir.

Faydalı diye her gün aldığınız bu vitamine dikkat! Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Bununla birlikte, doğru miktarda folik asit almak, beyin fonksiyon kaybına karşı korunmak için önemlidir. Fakat aşırı folik asit alımı, düşük B12 vitamini düzeyine sahip kişilerde zihinsel gerilemeyi tersine hızlandırabilir.

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