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Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Sürekli yorgun, halsiz ve mutsuz hissedenler dikkat! Yapılan araştırmalar, kronikleşen yorgunluk gibi şikayetlerin tüketilen besinlerle birebir ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre, tükettiğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz denilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalar sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişilerin daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığını ve daha az depresyon yaşadığını gösteriyor. Tükettiğimiz besinler beyni ve sağlığı doğrudan etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:50
Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler

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