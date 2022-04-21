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Faydasını duyan inanamıyor! Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor...

Sürekli yorgun, halsiz ve mutsuz hissedenler dikkat! Yapılan araştırmalar, kronikleşen yorgunluk gibi şikayetlerin tüketilen besinlerle birebir ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre, tükettiğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz denilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalar sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişilerin daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığını ve daha az depresyon yaşadığını gösteriyor. Tükettiğimiz besinler beyni ve sağlığı doğrudan etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:50