Fazla tüketildiğinde zeka geriliğine neden oluyor! Bu gıdaya dikkat...

Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler fazla tüketildiğinde vücuda zarar veriyor. Fazla tüketildiğinde ciddi sorunlara sebep olan besinlerden biri de sık sık şerbeti tüketilen meyan kökü... Meyan kökü, fazla ve bilinçsiz tüketildiğinde zeka geriliği başta olmak üzere ciddi sorunlara sebep oluyor. İşte tüketirken mutlaka dikkat etmeniz gereken meyan kökü ile ilgili önemli bilgiler...

Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan meyan kökü hakkında açıklamalarda bulundu. Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor.

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.