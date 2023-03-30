Roza Galeri Roza Sağlık Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

Gün içerisinde tükettiğiniz şeker miktarı, felç riskinizi de artıran veya azaltan faktörlerden biri. Fakat bu noktada tüketilen "şeker cinsi" büyük önem taşıyor. Uzmanlar, doğal besinlerden alınan "kompleks şekerlerin" değil, farkında olmadan tükettiğimiz "rafine şekerlerin" büyük risk barındırdığına dair uyarılarda bulundu. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 08:23
Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

İngiltere'de yapılan dokuz yıllık bir araştırmada, 110.000'den fazla kişinin sağlık durumları incelendi.

Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

Bu süre boyunca kardiyovasküler hastalık riskinin nasıl arttığı gözlemlendi.

Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

Daha fazla rafine şeker yiyen insanların felç geçirme ve iskemik kalp hastalığı geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu keşfedildi.

Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

İngiltere'de yapılan bu araştırmada, ortalama olarak bir kişinin günlük kalorisinin yaklaşık %12'sini serbest şekerden aldığı tespit edildi.

Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...

Ancak, çalışma sonuçlarına göre; bu tüketim düzeyi %5 artması halinde kalp krizi de dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalık riski de beraberinde artış gösteriyor.

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