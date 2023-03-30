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Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...
Felç riskini tavan yaptıran tehlikeli besin! Hepimizin sofralarında: Kanınıza karıştığı anda...
Gün içerisinde tükettiğiniz şeker miktarı, felç riskinizi de artıran veya azaltan faktörlerden biri. Fakat bu noktada tüketilen "şeker cinsi" büyük önem taşıyor. Uzmanlar, doğal besinlerden alınan "kompleks şekerlerin" değil, farkında olmadan tükettiğimiz "rafine şekerlerin" büyük risk barındırdığına dair uyarılarda bulundu. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 08:23