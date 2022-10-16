Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

Nötr tadı ve çok yönlülüğü sayesinde karnabahar, birçok favori tarifin doğal bir tamamlayıcısıdır. Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini ve kemik geliştirici kalsiyum gibi önemli vitamin ve minerallerin doğal bir kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda klorofil gibi sizin için iyi olan fitokimyasalları da içerir. Gelin birlikte karnabaharın diğer faydalarına bir bakalım.