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Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

Vücudumuz için yeterli protein, mineral ve vitaminleri almak oldukça önemlidir. Özellikle sağlıksız beslenme tarzını bırakıp, sağlıklı beslenme yaşantısına geçiş yapmalıyız. Şimdi size söyleyeceğimiz bu besinin saymakla bitmeyecek şifası olduğu gibi zararları da var. İşte bu besini tükettiğinizde…

Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 09:07
Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

Nötr tadı ve çok yönlülüğü sayesinde karnabahar, birçok favori tarifin doğal bir tamamlayıcısıdır. Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini ve kemik geliştirici kalsiyum gibi önemli vitamin ve minerallerin doğal bir kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda klorofil gibi sizin için iyi olan fitokimyasalları da içerir. Gelin birlikte karnabaharın diğer faydalarına bir bakalım.

Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

GAZ YAPIYOR

Tüm turpgillerden sebzeler (brokoli ve Brüksel lahanası gibi) gibi, karnabahar da karmaşık şeker rafinozu içerir. Bu şekerin insan vücudunda parçalanması zordur ve buna karşılık, bakterilerin onu fermente ettiği sindirilmeden kalın bağırsağa gider. Bunun sonucunda ise gaz ve şişkinliğe yol açar.

Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Birçok insan, düşük karbonhidratlı ve düşük kalorili, kilo vermeye uygun bir yiyecek olarak karnabaharı tercih eder, Karnabahar, indol-3-karbinol adı verilen bir antioksidan içerir. Bu antioksidan hem erkeklerde hem de kadınlarda meme kanseri ve prostat kanseri gibi kanserleri geliştirme riskinin azalması ile bağlantılıdır.

Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

KAN SULANDIRICI İLAÇLARIN ETKİSİ AZALABİLİR

Bazı durumlarda, çok fazla K vitamini almak, kan sulandırıcı dozunun da çalışmamasına neden olarak kişinin tehlikeli bir kan pıhtısı geliştirme riskini artırır. Yeşil yapraklı sebzeler K vitamini açısından zengin besinler olmakla ün salmışken, karnabahar da bu kan pıhtısını destekleyen besin maddesini içerir. Kan sulandırıcı alıyorsanız, karnabahar çılgınlığı tatsız bir etkiye yol açabilir.

Gaz ağrılarından kurtulamıyorum diyenler dikkat! Tek lokması şişkinliğe neden oluyor...

İYOT EKSİKLİĞİNİZ VARSA HİPOTİROİDİZM YAŞAYABİLİRSİNİZ

Karnabahar, bazı şaşırtıcı sağlık yararları sunan bir dizi bitkisel besin içerir. Bununla birlikte, böyle bir bitki besin maddesi , özellikle karnabahar gibi turpgiller sebzeleri çok miktarda yiyorsa, diyetle iyot alımı düşük olanlarda iyot emilimi engelleyebilen izotiyosiyanatlar adı verilen bir molekül üretir.

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