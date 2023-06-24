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Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin düzensiz veya zor olması durumudur. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin düzensizleştiği zamanlarda ortaya çıkabilir. Birçok farklı nedene bağlı olabilen bu durumun sebepleri arasında yetersiz lif alımı, düşük su tüketimi, hareketsiz bir yaşam tarzı, ilaçların yan etkileri, stres, hormonal değişiklikler, bağırsak bozuklukları, bazı sağlık sorunları ve bazı durumlarda psikolojik faktörler yer alabilir. Ancak önereceğimiz bu tarif ile kısa sürede kabızlık derdinden kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.06.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 14:19
Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

Kuru kayısılar, kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunun başlıca nedeni, kuru kayısıların yüksek lif içeriğine sahip olmasıdır.

Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

KABIZLIĞI BİTİREN İÇECEK

MALZEMELER

  • 1 bardak ılık su
  • 2 adet kuru kayısı

Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

YAPILIŞI

Geceden bir bardak ılık suya 2 adet kuru kayısıyı ekleyin. Bütün gece o şekilde bekletin. Sabah kalkar kalmaz bu suyu için, ardından kayısıları da tüketin. Kabızlık sorununuzun kısa sürede bittiğini göreceksiniz.

Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

KURU KAYISININ FAYDALARI

Lif kaynağı: Kuru kayısı, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

Vitamin ve mineral içeriği: Kuru kayısı, C vitamini, A vitamini, potasyum ve demir gibi vitamin ve mineralleri içerir. C vitamini bağışıklık sistemini desteklerken, A vitamini göz sağlığı için faydalıdır. Potasyum sinir ve kas fonksiyonlarını düzenlerken, demir ise kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir rol oynar.

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