Roza Galeri Roza Sağlık Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

Gece ılık suyun içine 2 adet atın! Sabahları bu suyu içtiğinizde bağırsaklarınız motor gibi çalışacak…

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin düzensiz veya zor olması durumudur. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin düzensizleştiği zamanlarda ortaya çıkabilir. Birçok farklı nedene bağlı olabilen bu durumun sebepleri arasında yetersiz lif alımı, düşük su tüketimi, hareketsiz bir yaşam tarzı, ilaçların yan etkileri, stres, hormonal değişiklikler, bağırsak bozuklukları, bazı sağlık sorunları ve bazı durumlarda psikolojik faktörler yer alabilir. Ancak önereceğimiz bu tarif ile kısa sürede kabızlık derdinden kurtulabilirsiniz.