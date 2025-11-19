Roza
Gece lambası kullananlar dikkat! Bilim insanları büyük tehlikeyi açıkladı: Riski %35 artırıyor
Gece uyurken odasında hafif de olsa ışık bulunduranlar için bilim dünyasından dikkat çekici bir uyarı geldi. Uzmanlar, yıllardır masum görülen bu alışkanlığın aslında vücut üzerinde beklenmedik bir etki yarattığını ortaya koydu. Üstelik bu etkinin, ilerleyen yıllarda ciddi sağlık sorunlarının zeminini hazırladığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 16:51