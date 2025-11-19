Gece lambası kullananlar dikkat! Bilim insanları büyük tehlikeyi açıkladı: Riski %35 artırıyor

Gece daha fazla ışığa maruz kalan katılımcıların beyin stresinin ve damar iltihabının daha yüksek olduğu, bunun da kalp hastalığı ihtimalini artırdığı tespit edildi. Her bir standart sapmalık ışık artışının, 5 yıllık süreçte %35, 10 yılda ise %22 daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğu belirtildi.