Gece terlemelerini menopoz belirtisi sandı 4. evre kanser teşhisi aldı! Bu belirtilere dikkat

Kanada'da yaşayan kadın 2023 Eylül ayına geldiğind Susete Isabel'in e bu yaşamış olduğu semptomlar sadece gece terlemesi ve yorgunlukla sınırlı kalmadı.

Karnında anlamlandıramadığı bir şişlik vardı ve aniden kilo kaybı yaşamaya başladı. Bu şişkinliği içtiklerine ve kilo kaybını da yoğun iş temposuna bağlayan kadın durumundan çok da endişelenmedi.

Bir süre sonra kaburgalarının altında dört gün boyunca devam eden dayanılmaz ağrılardan dolayı hastaneye kaldırıldı.