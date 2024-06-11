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Gece terlemelerini menopoz belirtisi sandı 4. evre kanser teşhisi aldı! Bu belirtilere dikkat
Gece terlemelerini menopoz belirtisi sandı 4. evre kanser teşhisi aldı! Bu belirtilere dikkat
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gece terlemeleriniz de artabilir. Normal olarak nitelendirdiğimiz bu durumda aslında bazı zamanlar bizi hastalık konusunda uyarıyor olabilir. 40 yaşındaki bir kadın gece terlemesiyle başlayan belirtileri önemsemeyip hayatının şokunu yaşayıp kanser teşhisi aldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:29