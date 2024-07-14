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Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…
Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…
Vücudumuz bize sinyaller göndererek, hangi vitamin eksikliğimiz var, ne tür alerjilere sahibiz ve sahip olduğumuz hastalıklar ile ilgili çeşitli sinyaller gönderir. Gönderilen sinyalleri fark edebilmek, karşılaşabileceğimiz son derece olumsuz durumlara karşı önlem almamıza yardımcı olabilir. Uzmanlar vücudumuzun göndermiş olduğu sinyallere örnek olarak sabah uyandığınızda yatağınızda görebileceğiniz az bilinen bir kanser belirtisi konusunda uyarılarda bulundular.
Giriş Tarihi: 14.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:15