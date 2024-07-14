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Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

Vücudumuz bize sinyaller göndererek, hangi vitamin eksikliğimiz var, ne tür alerjilere sahibiz ve sahip olduğumuz hastalıklar ile ilgili çeşitli sinyaller gönderir. Gönderilen sinyalleri fark edebilmek, karşılaşabileceğimiz son derece olumsuz durumlara karşı önlem almamıza yardımcı olabilir. Uzmanlar vücudumuzun göndermiş olduğu sinyallere örnek olarak sabah uyandığınızda yatağınızda görebileceğiniz az bilinen bir kanser belirtisi konusunda uyarılarda bulundular.

Giriş Tarihi: 14.07.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:15
Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

Gece terlemelerinin birden fazla sebebi olabilir. Bu durum eğer bir süre devam eden ve oranı fazla olan terlemeler olursa aslında vücudunuzun size kanserin sinyallerini gönderdiği anlamına gelebilir. Yapılan bir ankette özellikle lösemi hastalarının teşhis öncesi gösterdikleri en belirgin semptomun geceleri fazla terlemek olduğu açıklandı.

Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

Not: Her terleme kanser göstergesi anlamına gelmez. Daha doğru bir tespit için bir uzmana başvurmanız önerilir.

Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

SABAH UYANDIĞINIZDA YASTIĞINIZ YA DA ÇARŞAFINIZ ISLAKSA

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle geceleri terleme sorunu yaşayabiliriz.

Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

Oda ısısı ve eşiniz ile beraber uyumak da bu terlemeleri tetikleyebilir.

Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

Gece terlemeleri, enfeksiyon ya da bazı ilaçların yan etkileri olarak da ortaya çıkabilir.

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