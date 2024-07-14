Gece terlemesi meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa…

Gece terlemelerinin birden fazla sebebi olabilir. Bu durum eğer bir süre devam eden ve oranı fazla olan terlemeler olursa aslında vücudunuzun size kanserin sinyallerini gönderdiği anlamına gelebilir. Yapılan bir ankette özellikle lösemi hastalarının teşhis öncesi gösterdikleri en belirgin semptomun geceleri fazla terlemek olduğu açıklandı.