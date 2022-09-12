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Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…

Genel olarak öksürük bir hastalığın habercisi olmak zorunda değildir ve tamamen normal olabilir. Aslında öksürük boğazınızda bulunan balgam ve diğer tahriş edici maddeleri uzaklaştırmak için yardımcı da olabilir. Ancak öksürük aynı zamanda bir alerji, bakteriyel veya viral bir enfeksiyondan da kaynaklanıyor olabilir. Bazı öksürükler ise ciğerlerin dışında farklı bir hastalığın habercisi olabilir.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 08:52
Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…

Ancak vereceğimiz bu tarif sayesinde öksürükten çok kısa bir sürede herhangi bir ilaca başvurmadan kurtulmanız mümkün.

Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…

EN ETKİLİ DOĞAL ÖKSÜRÜK KESİCİLER

BAL

Bal, boğaz ağrısı için eski çağlardan günümüze kadar gelen öksürüğe karşı kullanılan bir çaredir.

Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…

Araştırmalara göre, öksürük baskılayıcı olan dekstrometorfan içeren ilaçlardan bile daha etkili bir şekilde öksürüğü rahatlatabilir.

Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…

2 çay kaşığı kadar balı bir bitki çayı veya ılık su ve limon ile karıştırarak evde kolayca kendiniz hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…

Bal yatıştırıcı olurken, limon suyu tıkanıklığa yardımcı olacaktır.

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