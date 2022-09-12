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Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…
Geçmek bilmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Etkisi bir şişe öksürük şurubuna bedel…
Genel olarak öksürük bir hastalığın habercisi olmak zorunda değildir ve tamamen normal olabilir. Aslında öksürük boğazınızda bulunan balgam ve diğer tahriş edici maddeleri uzaklaştırmak için yardımcı da olabilir. Ancak öksürük aynı zamanda bir alerji, bakteriyel veya viral bir enfeksiyondan da kaynaklanıyor olabilir. Bazı öksürükler ise ciğerlerin dışında farklı bir hastalığın habercisi olabilir.
Giriş Tarihi: 12.09.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 08:52