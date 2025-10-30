Geçmeyen kabızlığın sonunu getirecek: Bu 3 yiyecek bağırsakları yeniden çalıştırıyor! Günde 2 tane yetiyor…

1. KİVİ: DOĞAL VE NAZİK BİR ÇÖZÜM

Araştırmaya göre, günde 2–3 adet kivi tüketmek dışkı sıklığını artırıyor ve karın ağrısını azaltıyor. Dört hafta boyunca düzenli tüketimde kivinin, bazı vakalarda psyllium lifi kadar etkili olduğu görüldü. Ancak kivinin etkisi daha çok dışkılama sıklığıyla sınırlı; dışkı kıvamı veya diğer belirtiler üzerinde aynı oranda etkili değil. Yine de doğal ve lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor.