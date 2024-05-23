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Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın formu olup genellikle yaşlı yetişkinleri etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Beyindeki sinir hücrelerinin ölmesi ve beyin dokusunun küçülmesi ile karakterizedir, bu da hafıza kaybı, bilişsel işlevlerin azalması ve davranış değişikliklerine yol açar. Hastalık ilerledikçe, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneği önemli ölçüde azalır ve sürekli bakım gerektirebilir. Yeni bir bilimsel çalışma ise, bazı kişilerin geçmiş deneyimlerine dayanarak Alzheimer hastalığına yakalanmaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:35
Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Yeni bir araştırmaya göre, hayattaki travmatik olaylar sadece strese neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda Alzheimer'a yakalanma riskinizi de artırabiliyor.

Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Araştırma, genç yaşta boşanma veya ölüm gibi ciddi travma yaşayan bireylerin, yaşamayanlara göre hastalık belirtileri gösterme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Bilim insanları bunu katılımcılardan alınan omurilik sıvısı örneklerini analiz ederek keşfettiler ve daha yüksek stres seviyesine sahip olanların vücutlarında Alzheimer hastalığı ile ilişkili daha fazla protein bulunduğunu buldular.

Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Ancak bu korelasyonun yalnızca stresli olayların çocukluk veya orta yaşta meydana gelmesi durumunda geçerli olduğu kaydedildi.

Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Yıllar süren kapsamlı araştırmalara ve şu anda Alzheimer hastalığıyla yaşayan yaklaşık milyonlarca kişiye rağmen, hastalığın kesin nedeni hala bilinmiyor.

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