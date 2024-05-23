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Geçmişinde bu durumu yaşayanlar Alzheimer riski taşıyor!

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın formu olup genellikle yaşlı yetişkinleri etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Beyindeki sinir hücrelerinin ölmesi ve beyin dokusunun küçülmesi ile karakterizedir, bu da hafıza kaybı, bilişsel işlevlerin azalması ve davranış değişikliklerine yol açar. Hastalık ilerledikçe, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneği önemli ölçüde azalır ve sürekli bakım gerektirebilir. Yeni bir bilimsel çalışma ise, bazı kişilerin geçmiş deneyimlerine dayanarak Alzheimer hastalığına yakalanmaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı.