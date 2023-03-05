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"Geçmiyor" dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan "süper baharat"

Akdeniz ve Orta Doğu mutfağında, kendine özgü ekşimsi tadıyla oldukça popüler olan sumak, son yıllarda tüm dünyanın da ilgisini çekiyor. Şifa kaynağı olduğu bilimsel olarak da ispatlanan bu baharatın birçok hastalığa karşı koruyucu olduğu görüldü. İşte sumağın az bilinen faydaları...

Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 08:37
Geçmiyor dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan süper baharat

Hafif ekşi tadı ile özellikle salatalara ve bazı yemeklere muhteşem bir lezzet katan bu bitki, aynı zamanda farklı düzeyde etkileri ile vücutta birçok faydası ile öne çıkıyor. Bu nedenle sumak ile ilgili tüm merak edilenleri ve faydalarını sizler için sıraladık. İşte sumağın hiç bilinmeyen faydaları...

Geçmiyor dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan süper baharat

Sumak nedir?

Sumak, Anacardiaceae olarak bilinen bir bitki ailesine ait çiçekli bir çalı çeşididir. Bilimsel adı Rhus coriaria'dır. Bu ailenin diğer yaygın üyeleri arasında kaju ve mango bitkileri bulunur.

Geçmiyor dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan süper baharat

Sumak, subtropikal ve ılıman iklimlerde büyür ve Akdeniz, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere tüm dünyada yetişir.

Geçmiyor dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan süper baharat

Hepsi Rhus cinsine ait 200'den fazla farklı sumak türü vardır. Bununla birlikte, Rhus coriaria - veya Suriye sumağı - insanların mutfakta kullanım ve bitkisel ilaçlar için en sık yetiştirdiği çeşittir.

Geçmiyor dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan süper baharat

Sumak, ürettiği büyük, yoğun parlak kırmızı, bezelye büyüklüğünde meyve kümeleriyle bilinir.

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