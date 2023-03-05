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"Geçmiyor" dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan "süper baharat"
"Geçmiyor" dediğiniz ağrıların çaresi! Vücuttaki zehri söküp atan "süper baharat"
Akdeniz ve Orta Doğu mutfağında, kendine özgü ekşimsi tadıyla oldukça popüler olan sumak, son yıllarda tüm dünyanın da ilgisini çekiyor. Şifa kaynağı olduğu bilimsel olarak da ispatlanan bu baharatın birçok hastalığa karşı koruyucu olduğu görüldü. İşte sumağın az bilinen faydaları...
Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 08:37