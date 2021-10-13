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Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

İzlanda'daki araştırmacılar sıra dışı bir amaç için bir serada 100 binden fazla genetiği değiştirilmiş arpa yetiştiriyor. Araştırmacılar bu arpaları yapay et üretmek için kullanacaklar. Peki arpadan et üretimi nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 15:34
Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

BBC'nin haberine göre genetik olarak değiştirilmiş arpalar toplandıktan sonra, büyüme faktörü proteinleri çıkarmak için saflaştırılıyor. Bu proteinler yapay et üretimi için kullanılabiliyor. Uzmanlar bu yöntemin laboratuvarda üretilen etler için yenilikçi olduğunu belirtti.

Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

YAPAY ET NASIL ÜRETİLİYOR?

Yapay et üretimi için hayvanların kök hücreleri kullanılıyor. Bir hayvandan alınan kök hücrenin, besleyici bir sıvının içine konulması ve büyümesi sonucunda yapay et üretiliyor.

Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

KÖK HÜCRELERİ KORUYOR

Araştırmacıların açıklamalarına göre yetiştirdikleri arpalardan elde edilen büyüme etkenleri, kök hücrelerin korunmasında önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte kaslar ve yağ hücreleri de dahil olmak üzere yapay eti oluşturan dokuların da büyümesini uyarıyor.

Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

Söz konusu çalışmanın arkasında ise ORF Genetics isimli bir şirket var. Şirket bir süre sonra hücreden üretilmiş yapay et pazarına girmek istiyor.

Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

ORF Genetics'ten Arna Runarsdottir yaptığı açıklamada, "Nüfus artıyor ve insanlara besin sağlamamız gerekiyor. Et için hayvanları öldürmek zorunda değiliz. Sadece onlardan kök hücre almamız yeterli" dedi.

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