Genetiği değiştirilmiş bitkileri kullanarak et üretecekler!

BBC'nin haberine göre genetik olarak değiştirilmiş arpalar toplandıktan sonra, büyüme faktörü proteinleri çıkarmak için saflaştırılıyor. Bu proteinler yapay et üretimi için kullanılabiliyor. Uzmanlar bu yöntemin laboratuvarda üretilen etler için yenilikçi olduğunu belirtti.

YAPAY ET NASIL ÜRETİLİYOR? Yapay et üretimi için hayvanların kök hücreleri kullanılıyor. Bir hayvandan alınan kök hücrenin, besleyici bir sıvının içine konulması ve büyümesi sonucunda yapay et üretiliyor.

KÖK HÜCRELERİ KORUYOR Araştırmacıların açıklamalarına göre yetiştirdikleri arpalardan elde edilen büyüme etkenleri, kök hücrelerin korunmasında önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte kaslar ve yağ hücreleri de dahil olmak üzere yapay eti oluşturan dokuların da büyümesini uyarıyor.

Söz konusu çalışmanın arkasında ise ORF Genetics isimli bir şirket var. Şirket bir süre sonra hücreden üretilmiş yapay et pazarına girmek istiyor.