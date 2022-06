Roza Galeri Roza Sağlık Gerçek bir C vitamini deposu çıktı! Adeta sağlığımızı sigortalıyor, portakaldan 3 kat…

Gerçek bir C vitamini deposu çıktı! Adeta sağlığımızı sigortalıyor, portakaldan 3 kat…

C vitamini bağışıklığımızı güçlendiren en etkili besinlerin başında geliyor. Soğuk algınlığının tedavisinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hatta kalp ve damar hastalıklarını önlemeye kadar sayısız yararı bulunan C vitaminin en çok portakalda bulunduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Göz ve cilt hastalıkları da dahil olmak üzere adeta her derde deva olan bu vitaminin en çok bulunduğu besinler ise şöyle…

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:30