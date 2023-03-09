Roza Galeri Roza Sağlık Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

Güçlü bir bağışıklık sistemi, diğer adıyla immün sistem, sizi bulaşabilecek enfeksiyonlardan ve grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korur. Hatta vücudu kanser hücrelerinden bile koruyan bu savunma kalkanını ise tükettiğiniz gıdalarla çelik gibi yapmanız mümkündür. Peki güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için neler tüketmek gerekiyor? Şimdi sizlere bahsedeceğimiz yiyecekler bağışıklığınızın çelik gibi olmasını sağlayacak ve tüm bu hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olacak. İşte vücudu formatlayan mucize besinler…