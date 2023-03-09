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Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

Güçlü bir bağışıklık sistemi, diğer adıyla immün sistem, sizi bulaşabilecek enfeksiyonlardan ve grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korur. Hatta vücudu kanser hücrelerinden bile koruyan bu savunma kalkanını ise tükettiğiniz gıdalarla çelik gibi yapmanız mümkündür. Peki güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için neler tüketmek gerekiyor? Şimdi sizlere bahsedeceğimiz yiyecekler bağışıklığınızın çelik gibi olmasını sağlayacak ve tüm bu hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olacak. İşte vücudu formatlayan mucize besinler…

Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:42
Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

Hastalıklara karşı korunmak için, en önemlisi sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Özellikle protein ve vitaminlerle dolu bir beslenme şekli tercih etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük rol sahibidir. Öyleyse gelin vücudu formatlayan bu besinlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbası; protein ve demir açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin bağışıklığınızı güçlendirerek vücudunuzun griple daha iyi savaşmasını sağlayabilir. Aynı zamanda vücuttaki iltihabı kurutmaya yardımcı olabilir.

Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

ET SUYU

Et suyu, antioksidanlar açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle boğaz ağrınız var ise, ağrıları yatıştırır ve tıkalı burnu temizlemeye yardımcı olur. Hasta olduğunuzda et suyundan mutlaka tüketin. Hatta dondurucuda, kaplara ayırarak saklamayarak gerektiğinde de tüketebilirsiniz.

Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

ÇİNKO VÜCUT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Hastalıkları beraberinde getiren bir diğer etken ise çinko eksikliğidir. Çinko alımı, psikolojik ve nörolojik gelişmeyi iyileştirir.

Girdiği eve doktor uğramıyor: Bu iksir bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor!

Aynı zamanda vücuttaki enfeksiyonu önler. En iyi çinko kaynakları arasında; kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, fındık, ceviz, süt, peynir gibi besin kaynakları yer almaktadır.

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