Göz kuruluğu” sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: “Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…”

Göz kuruluğu birçok kişinin yaşamış olduğu bir problemdir. Bu problemin nedenleri arasında hava kirliliği, güneş ışınları, ekrana uzun süre bakma ya da lensin yanlış kullanımı gibi çeşitli faktörler olabilir. Göz doktoruna giden 22 yaşındaki Rachael Burns, göz kuruluğu olduğunu öğrendi ve doktoru kendisine bir göz damlası yazarak onu eve yolladı. Fakat basit bir göz kuruluğunun ardında ölümcül bir gerçek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…