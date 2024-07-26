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Göz kuruluğu” sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: “Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…”

Göz kuruluğu birçok kişinin yaşamış olduğu bir problemdir. Bu problemin nedenleri arasında hava kirliliği, güneş ışınları, ekrana uzun süre bakma ya da lensin yanlış kullanımı gibi çeşitli faktörler olabilir. Göz doktoruna giden 22 yaşındaki Rachael Burns, göz kuruluğu olduğunu öğrendi ve doktoru kendisine bir göz damlası yazarak onu eve yolladı. Fakat basit bir göz kuruluğunun ardında ölümcül bir gerçek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:40
Göz kuruluğu sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Rachael Burns, küçük kızı Raeya'ya doğum yaptıktan kısa bir süre sonra kendisinde bazı değişiklikler gözlemledi.

Göz kuruluğu sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…

Migren ağrıları çeken Rachael, ilk belirtilerini Mart 2023'de ağrılarının artması ile göz doktorundan randevu aldı. Doktor ise gözlerinin kuruduğunu söyleyerek bir göz damlası ve reçeteli gözlük verdi.

Göz kuruluğu sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…

Ancak Rachael'in göz sağlığı giderek kötüleşmeye başladı. Şiddetlenen semptomlar yüzünden genç kadın bir gözünü açamaz hale geldi ve Mayıs 2024'de hastaneye kaldırıldı.

Göz kuruluğu sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Hastaneye kaldırılan genç kadına bir MRI (emar) taraması yapıldı. Burada ise diffüz orta hat gliomu adı verilen bir tümöre sahip olduğunu gözlemlendi.

Göz kuruluğu sandı beyin tümörü çıktı! Herkesi uyarıyor: Eğer bu hissi de yaşıyorsanız…

Diffüz orta hat gliomu, beyin sapı çevresinde oluşan agresif bir kanser türüdür.

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