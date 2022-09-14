Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…
Gözler bulundukları konum ve hassasiyeti nedeniyle birçok soruna karşı savunmasızdır. Günlük hayatımızda gözlerimiz en çok ihtiyaç duyduğumuz organların başında geldiği gibi teknolojinin gelişmesiyle yaşamımızda da daha büyük bir yere sahip oluyor. Gözlerimizde oluşan bazı rahatsızlıklar farklı belirtiler verebiliyor. Bu noktada bazıları iyi huylu ve zararsız olsa da, diğer ihtimaller için bir doktora danışmak önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:07