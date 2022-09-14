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Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…

Gözler bulundukları konum ve hassasiyeti nedeniyle birçok soruna karşı savunmasızdır. Günlük hayatımızda gözlerimiz en çok ihtiyaç duyduğumuz organların başında geldiği gibi teknolojinin gelişmesiyle yaşamımızda da daha büyük bir yere sahip oluyor. Gözlerimizde oluşan bazı rahatsızlıklar farklı belirtiler verebiliyor. Bu noktada bazıları iyi huylu ve zararsız olsa da, diğer ihtimaller için bir doktora danışmak önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:07
Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…

Eğer "gözünüzde bir şey olduğu" hissini sık sık yaşıyorsanız bu durum korneanızda ülser olduğunun bir göstergesi olabilir.

Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…

Aynı zamanda keratit olarak da bilinen bu rahatsızlık irisin üzerindeki şeffaf bir tabaka halindeki korneada açık yara olduğu anlamına gelir.

Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…

Siz de kornea ülseriniz olduğundan şüpheleniyorsanız görme kaybına neden olabileceği için en kısa sürede bir uzmandan yardım almanız önerilir.

Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…

Uzmanlar kornea ülserinin ciddi ve acil bir tıbbi durum olduğunun altını çiziyor.

Gözlerdeki bu his ülserin habercisi olabilir! Körlüğe yol açıyor…

Eğer tedavi olmazsa gözün geri kalan kısımlarına da yayılabilir ve çok kısa bir sürede görme yeteneğinin bir kısmını ya da tamamını kaybetmenize neden olabilir.

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