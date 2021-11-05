Gribi başlamadan bitiren doğal mucize! Hem kalbinizi hem bağışıklığınızı güçlendiriyor

Mürver, dünyada en yaygın kullanılan şifalı bitkilerden biridir. Geleneksel olarak, birçok yerli halk, bu bitkiyi, ateş ve romatizma tedavisinde, eski Mısırlılar ise ciltlerini iyileştirmek ve yanıkları iyileştirmek için kullandılar.

Hala Avrupa'nın birçok yerinde halk arasında toplanmakta ve kullanılmaktadır. Günümüzde mürver, çoğunlukla soğuk algınlığı ve grip semptomlarını tedavi etmek için ek olarak alınır. Bununla birlikte bitkinin çiğ meyveleri, kabuğu ve yapraklarının da zehirli olduğu ve mide sorunlarına neden olduğu bilinmektedir.

Kara mürver, Adoxaceae familyasına ait çiçekli bir bitki olan Sambucus ağacının birkaç farklı çeşidini ifade eder. En yaygın türü, Avrupa mürveri veya kara mürver olarak da bilinen Sambucus nigra'dır. Bu ağaç Avrupa'ya özgüdür, ancak dünyanın diğer birçok yerinde de yaygın olarak yetiştirilmektedir.

S. nigra 9 metre uzunluğa kadar büyür ve mürver çiçeği olarak bilinen küçük beyaz veya krem renkli çiçek kümelerine sahiptir. Meyveler küçük siyah veya mavi-siyah demetler halinde bulunur. Meyveler oldukça ekşidir ve yenmesi için pişirilmesi gerekir. Çiçeklerin hassas bir misket aroması vardır ve çiğ veya pişmiş olarak yenebilir.

Diğer çeşitler arasında Amerikan mürver, cüce mürver, mavi mürver, danewort, kırmızı meyveli mürver ve kara mürver bulunur. Mürver ağacının çeşitli kısımları tarih boyunca tıbbi ve mutfak amaçlı kullanılmıştır.