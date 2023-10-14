Roza Galeri Roza Sağlık Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Uzun bir yaşam sürmek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Dengeli beslenme alışkanlıkları edinerek, sebze, meyve, tam tahıl ürünleri ve sağlıklı yağlarla beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak sağlığınızı destekleyebilir. Bu yaşam tarzı seçimleri, kilo kontrolü, kalp sağlığı, bağışıklık sistemi güçlendirmesi ve yaşlanmayı geciktirme açısından önemlidir, böylece daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarını oluştururlar. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışma belirli besinlerin uzun ömürle doğrudan bağlantılı olabileceğini gösterdi.