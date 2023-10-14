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Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Uzun bir yaşam sürmek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Dengeli beslenme alışkanlıkları edinerek, sebze, meyve, tam tahıl ürünleri ve sağlıklı yağlarla beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak sağlığınızı destekleyebilir. Bu yaşam tarzı seçimleri, kilo kontrolü, kalp sağlığı, bağışıklık sistemi güçlendirmesi ve yaşlanmayı geciktirme açısından önemlidir, böylece daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarını oluştururlar. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışma belirli besinlerin uzun ömürle doğrudan bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:05
Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Bir beslenme uzmanı, yaşam sürenizi uzatabilecek ve direnci artıracak güçlü bir antioksidanın besin kaynaklarını paylaştı.

Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Bir uzmana göre, kuersetin açısından zengin gıdalar genel sağlığınıza fayda sağlarken direncinizi de artırabilir.

Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Dahası, "uzun ömürlülüğü teşvik eden" bu gıda, çok sayıda uzun takip periyoduna sahip geniş bir çalışma ile desteklenmektedir.

Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

1948'de başlatılan Framingham Kalp Çalışması (FHS), kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunan ortak faktörleri veya özellikleri belirlemek için yola çıktı.

Günde 1 tane yemek ömrünüze ömür katıyor! Antioksidanın en zengin deposu…

Araştırma ekibi, Massachusetts'in Framingham kasabasındaki 30 ila 62 yaşları arasındaki 5.209 kişiyi inceledi.

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