Roza
Galeri
Roza Sağlık
Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...
Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...
10-100 trilyon aralığında mikroorganizmanın yaşadığı bağırsaklar, basit bir sindirim görevinden çok daha fazlasını yerine getiriyor. Bilim insanlarının hala keşif sürecinde olduğu bu organın kendine özgü yapısı, tüm vücut sisteminin işleyişinde önemli görevlere sahip. Bazı besinler ise; sindirim sistemini destekleyerek "en iyi" haline kavuşturuyor. İşte o besinlerden biri...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:19