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Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...

10-100 trilyon aralığında mikroorganizmanın yaşadığı bağırsaklar, basit bir sindirim görevinden çok daha fazlasını yerine getiriyor. Bilim insanlarının hala keşif sürecinde olduğu bu organın kendine özgü yapısı, tüm vücut sisteminin işleyişinde önemli görevlere sahip. Bazı besinler ise; sindirim sistemini destekleyerek "en iyi" haline kavuşturuyor. İşte o besinlerden biri...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:19
Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...

Bağırsak sağlığında önemli bir besin maddesi, mikrobiyomun sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat, önem taşıyor.

Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...

Dr. Alice Creedon, verdiği demeçte, bağırsak üretilen bütiratın, karaciğer, beyin ve akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerindeki sağlığın düzenlenmesi için kan dolaşımına dahil olur.

Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...

Yapılan çalışmada, her gün bir avuç badem tüketiminin bütirat üretiminin desteklendiği keşfedildi. Dr. Creedon, günde yaklaşık 56 gram, ortalama 45-46 badem tüketiminin bu noktada anahtar miktar olduğunu belirtiyor.

Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...

Butirat, bakterilerin ve diğer mikropların kanınıza girmesini engelleyen bağırsak bariyetini destekleme gücüne sahiptir.

Günde 46 tanesi sindirim sisteminizi tamamen temizliyor! Geçmeyen sorunların çaresi...

Beslenme Uzmanı Allison Tallman, bütiratın iltihaplanmayı azalttığı, irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkları yönetmeyi ve şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olduğunu olduğunu belirtiyor.

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