Günde bir bardak içen şifa buluyor! Doktor yüzü göstermeyen mucize: "C vitaminin gizli deposu..."

İnsanlar üzerinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada ise günlük 100 mg kuşburnu özütü alan katılımcıların hem ağırlık hem de bel çevresinde plaseboya göre daha fazla düşüş yaşadığı tespit edildi. Ancak bu sonuçların kuşburnu çayı için değil, konsantre özütler için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.