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Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Karanfil, Syzygium aromaticum olarak bilinen ve hoş kokusunun yanı sıra birçok faydası ile de öne çıkan önemli bir bitki. Yaprak dökmeyen karanfil ağacının çiçek tomurcukları olan karanfil, hem öğütülmüş hem de bütün olarak bulunur. Sıcak içeceklere lezzet katmak, keklerde ferah bir baharat tadı oluşturmak için kullanılan bu baharatın aynı zamanda büyük sağlık etkileri de mevcut.

Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 08:22
Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Karanfilleri zencefilli kurabiyelerin ana bileşenlerinden biri veya Hint mutfağında temel bir baharat olarak biliyor olabilirsiniz. Karanfil en çok tatlı ve aromatik bir baharat olarak bilinir, ancak geleneksel tıpta da kullanılmıştır. Aslında, çalışmalar, karanfildeki bileşiklerin, karaciğer sağlığını desteklemek ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları olabileceğini bulmuştur. İşte , karanfil yemenin en etkileyici sağlık yararları...

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Karanfil lif, vitamin ve mineral içerir, bu nedenle yemeğinize lezzet katmak için bütün veya öğütülmüş karanfil kullanmak bazı önemli besinleri sağlayabilir.

Bir çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfil:

  • Kalori: 6
  • Karbonhidrat: 1 gram
  • Lif: 1 gram
  • Manganez: Günlük Değerin (DV) %55'i
  • K Vitamini: DV'nin %2'si
  • Manganez, beyin işlevini sürdürmek ve güçlü kemikler oluşturmak için gerekli bir mineraldir

Zengin bir manganez kaynağı olmasının yanı sıra, karanfil sadece küçük miktarlarda kullanılır ve önemli miktarda besin sağlamaz.

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

YÜKSEK ANTİOKSİDAN ORANI

Birkaç önemli vitamin ve mineral içermesine ek olarak, karanfil antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kronik hastalığın gelişimine katkıda bulunabilen oksidatif stresi azaltan bileşiklerdir. Karanfil ayrıca, doğal bir antioksidan görevi gördüğü gösterilen öjenol adı verilen bir bileşik içerir. Aslında, bir laboratuvar çalışması, öjenolün serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı, başka bir güçlü antioksidan olan E vitamininden beş kat daha etkili bir şekilde durdurduğunu buldu. Diyetinize diğer antioksidan bakımından zengin gıdalarla birlikte karanfil eklemek, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

KANSERE KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Bazı araştırmalar, karanfilde bulunan bileşiklerin kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir test tüpü çalışması, karanfil özünün tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olduğunu ve kanser hücrelerinde hücre ölümünü desteklediğini buldu. Başka bir laboratuvar çalışması da benzer sonuçlar gözlemledi ve konsantre miktarda karanfil yağının özofagus kanseri hücrelerinin %80'inde hücre ölümüne neden olduğunu gösterdi.Karanfilde bulunan öjenolün de antikanser özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bir test tüpü çalışması, öjenolün rahim ağzı kanseri hücrelerinde hücre ölümünü desteklediğini buldu.

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor

Ancak, bu test tüpü çalışmalarında çok konsantre miktarlarda karanfil özü, karanfil yağı ve öjenol kullanıldığını unutmayın. Eugenol yüksek miktarlarda toksiktir ve karanfil yağının aşırı dozda alınması, özellikle çocuklarda karaciğer hasarına neden olabilir. Daha düşük miktarların insanları nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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