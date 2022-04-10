Günde iki diş bedeninizi yeniliyor! Karaciğerdeki tüm zehri söküp atıyor
Karanfil, Syzygium aromaticum olarak bilinen ve hoş kokusunun yanı sıra birçok faydası ile de öne çıkan önemli bir bitki. Yaprak dökmeyen karanfil ağacının çiçek tomurcukları olan karanfil, hem öğütülmüş hem de bütün olarak bulunur. Sıcak içeceklere lezzet katmak, keklerde ferah bir baharat tadı oluşturmak için kullanılan bu baharatın aynı zamanda büyük sağlık etkileri de mevcut.
Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:16
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 08:22