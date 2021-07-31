Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor

Kararında tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan, damar sağlığını koruyan, vitamin ve mineral deposu kuruyemişlerin hangisi en çok neye iyi gelir ve nasıl tüketmeliyiz? Bütün cevaplar yazımızda...

Kuruyemişlerin çok değerli bir besin grubu olmasında altta yatan en önemli ayrıcalık; hem tam tahıl hem baklagil hem taze meyve hem de taze sebzelerde bulunan birçok yararlı biyoaktif besin bileşenlerini tek başına içermeleridir. Fosfolipitler, sterol esterleri, tokoferoller, elzem yağ asitleri, fenolik bileşenler ve fitatlar sayesinde aynen yeşil çay, kakao, kahve, bulgur, enginar, nar, üzüm gibi sağlıklı yiyeceklerden daha etkin bir yarar içeriğine sahiptir.

ÇİĞ TERCİH EDİN Kuruyemişler kavrulurken yağ eklenerek kavurma işlemi yapılmaktadır. Kavrulmuş kuruyemişler çiğ olanlara göre yağ ile kavrulma sırasında kuruyemişlerin kendi yapısına bu yağı çekmesi sebebiyle kalori oranları da yükselmektedir. Bu nedenle daha az kalori almak açısından tüm kuruyemişlerin kavrulmamış yani çiğ, ham halleriyle yemek en sağlıklısıdır.

Karbonhidrat ve protein içerikli besinlerin yüksek sıcaklıklarda; bu değerin 120 derece ve üzerinde olması halinde kızartma ya da fırınlanma işlemleri sırasında akrilamid bileşiği oluşmaktadır. Akrilamidi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 1994 yılında insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflamıştır. Yiyeceklerin doğal yapısında bulunmayan, çiğ ya da haşlanmış besinlerde rastlanmayan akrilamid doğal ürünlerde oluşmamaktadır.