Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı koruyor!

Birçok kişi kışın hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını araştırıyor. Besinler bu noktada önemli bir rol oynuyor. Özellikle antibiyotik görevi gören besinler vücudumuzun direncini artırarak hastalıklara karşı savaşmamızı sağlıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bağışıklık güçlendirici tonik tarifi vererek antibiyotik görevi gören gıdaları sıraladı.
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın açıklamaları:
Antibiyotikler, bakteri üremesini öldürmek veya engellemek için kullanılan en yaygın ilaçlardır. Bağışıklık sisteminiz hastalığa neden olan bakterileri yok etmek için verimli çalışmadığında antibiyotikler imdadınıza yetişir.
Fakat bilgi eksikliğinden dolayı çoğu insan antibiyotikleri yanlış kullanır. Bakteri karşıtı bir ilaç olmasına rağmen öksürük ve soğuk algınlığı gibi viral (virüs) durumlardan muzdarip olduğunda bile antibiyotik içer.
Antibiyotiklerin aşırı kullanımı sadece farklı türde yan etkilere yol açmakla kalmaz, aynı zamanda bakterileri ilaca dirençli hale getirebilir.
Doğal antibiyotik içeren besinler: Soğan, çiğ sarımsak, ham bal, propolis, zencefil, zerdeçal, ekinezya, karanfil, kekik esansiyel yağı (seyreltilerek topikal kullanım), kara turp, organik elma sirkesi, seylan tarçını, lahana, fermente yiyecekler, C vitamini (ananas, portakal, greyfurt, limon, turna yemişi)vb.sayılabilir.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ TONİK
Malzemeler: