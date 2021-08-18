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Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle günümüzde her 4 kadından ve 60 yaş üstü 8 erkekten birinde bu hastalık görülebilmektedir. Peki kemik erimesi için neler yapmalıyız? İşte osteoporozdan yani kemik erimesinden korunmanın yolları...

Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:29
Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu üstelik kırıkların hafif bir düşmeyle veya aniden öne eğilmeyle bile oluşabildiğini belirterek, "Kırıklar yaşam kalitesini düşüren şiddetli ağrılara yol açabiliyor, sakatlık oluşturabiliyor, hatta kişinin uzun süre yatağa bağımlı kalmasına bile neden olabiliyor" diyor. Dolayısıyla osteoporozdan korunmak yaşamsal öneme sahip.

Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

İlerleyen yaş, kadın olmak ve genetik faktörler bu hastalığın değiştirilemeyen risklerinden. Yaşam ve beslenme alışkanlıklarında yapılan hatalar gibi değiştirilebilen risk faktörlerine karşı önlem alındığında ise osteoporoz büyük oranda önlenebiliyor.

Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

PEKİ HANGİ ETKENLER KEMİK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR?

Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu osteoporoza yol açan etkenleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

HAREKETSİZ BİR YAŞAM SÜRMEK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu kemiğin sürekli bir yapım yıkım döngüsü içinde olduğuna dikkat çekerek, "Buradaki yapımı en çok uyaran etken ise kemiğin üzerine yük binmesi. Dolayısıyla yürüyüş ve koşu gibi sporları yapan kişilerde osteoporoz gelişme riski hareketsiz kişilere göre daha az oluyor.

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