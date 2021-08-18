Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat! Kemik erimesine neden oluyor

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle günümüzde her 4 kadından ve 60 yaş üstü 8 erkekten birinde bu hastalık görülebilmektedir. Peki kemik erimesi için neler yapmalıyız? İşte osteoporozdan yani kemik erimesinden korunmanın yolları...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu üstelik kırıkların hafif bir düşmeyle veya aniden öne eğilmeyle bile oluşabildiğini belirterek, "Kırıklar yaşam kalitesini düşüren şiddetli ağrılara yol açabiliyor, sakatlık oluşturabiliyor, hatta kişinin uzun süre yatağa bağımlı kalmasına bile neden olabiliyor" diyor. Dolayısıyla osteoporozdan korunmak yaşamsal öneme sahip.

İlerleyen yaş, kadın olmak ve genetik faktörler bu hastalığın değiştirilemeyen risklerinden. Yaşam ve beslenme alışkanlıklarında yapılan hatalar gibi değiştirilebilen risk faktörlerine karşı önlem alındığında ise osteoporoz büyük oranda önlenebiliyor.

PEKİ HANGİ ETKENLER KEMİK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu osteoporoza yol açan etkenleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.