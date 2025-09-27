Roza
Güzel görünmek isterken özgüveninizi yerle bir etmeyin! Uzmanı uyardı: "Sanal güzellik depresyonun kapılarını aralıyor..."
Bir tıkla pürüzsüz cilt, küçülen burun, büyüyen gözler... Filtreler artık gençlerin günlük aynası oldu. Ama uzmanlara göre bu "sanal güzellik" oyunu, özgüveni eritiyor ve depresyonun kapısını aralıyor. Ergenlikte en çok duyulan soru ise şu: "Ben miyim gerçek, yoksa filtreli ben mi?"
27.09.2025