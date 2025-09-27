Güzel görünmek isterken özgüveninizi yerle bir etmeyin! Uzmanı uyardı: "Sanal güzellik depresyonun kapılarını aralıyor..."

Çünkü ergenlik döneminde "Ben kimim, güzel miyim, arkadaşlarım beni nasıl görüyor?" soruları zaten zihni meşgul ederken, karşılarına bir de bu kusursuzlaştırılmış görüntüler çıkıyor. Peki, bu durum onların gerçeklik algısını, özgüvenini ve bedenle kurduğu ilişkiyi nasıl değiştiriyor? Sosyal medyanın parlak yüzü altında büyüyen bir nesil, kendisini hep bir başkasının filtrelenmiş görüntüsüyle mi kıyaslayacak? İşte bu soruları ve daha fazlasını Psikolog Tuğçe Betül Şenel'e yönelttik. Filtrelerin gençlerin dünyasında yarattığı baskıyı, ergenlik döneminde neden daha güçlü hissedildiğini ve ailelerin bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini konuştuk.