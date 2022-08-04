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Hafızayı tamamen tazeliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...

Unutkanlık, dalgınlık, kısa ve uzun süreli hafıza problemleri, bilinç bulanıklığı ve daha birçok sağlık sorunu günlük hayatta birçok insanı zor durumda bırakıyor. Unutkanlığın sebepleri arasında genetik faktörler, stres, düzensiz beslenme, uykusuzluk gibi faktörler yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucu, hafıza problemlerini bitiren en etkili besinler ortaya çıktı. Uzmanların açıklamalarına göre bu besinler adeta alzheimer hastalığının doğal ilacı görevi görüyor. Hafızayı güçlendiren ve alzheimer hastalığına karşı koruyan bu besinler bilinç bulanıklığına da son veriyor. İşte alzheimer hastalığının doğal ilacı besinler...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:54
Hafızayı tamamen tazeliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor.

Hafızayı tamamen tazeliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Hafızayı tamamen tazeliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Hafızayı tamamen tazeliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Hafızayı tamamen tazeliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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