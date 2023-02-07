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Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor
Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor
Yemek pişirmede, çaylarda ve tatlılarda kendine özgü aromasıyla oldukça sevilen baharatlardan biri olan tarçın, damat tadınızdaki etkisinden çok daha fazlasına sahip. İşte tarçının beyindeki mucizevi etkileri...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:56