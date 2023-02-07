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Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

Yemek pişirmede, çaylarda ve tatlılarda kendine özgü aromasıyla oldukça sevilen baharatlardan biri olan tarçın, damat tadınızdaki etkisinden çok daha fazlasına sahip. İşte tarçının beyindeki mucizevi etkileri...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:56
Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

Yapılan yeni bir çalışma, tarçın tüketmenin hafızayı ve öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olacağını ve hatta kaygı sorunlarla mücadele etmeyi kolaylaştıracağını gösteriyor.

Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

Daha önce yapılan araştırmalar, tarçının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bildirmişti. Özellikle anti-enflamatuar (iltihap önleyici), antioksidan ve kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkaran araştırmalar, aynı zamanda bağışıklık sistemini işlevini de artırabiliyor.

Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

Birjand Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, tarçın tüketiminin hafızadaki kayıpları azatmaya ve önlemeye yardımcı, öğrenmeyi geliştirdiğini gösteren birkaç çalışmayı inceledi.

Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

PubMed, Google Scholar, Web of Science ve Scopus'tan bir dizi literatürü inceleyen araştırmacılar, öğrenme ve hafıza için tarçın tüketiminin faydalarına odaklanan 40 çalışma belirlediler.

Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla beynin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

Seçilen çalışmaların çoğu, tarçın tüketiminin öğrenme ve hafıza üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bildirmiştir.

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