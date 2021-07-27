Hafızayı yeniliyor! Bu besin ile beyninizi güçlendireceksiniz

Bedeninizin en etkili şekilde çalışabilmesi için beyninizi en üst düzeyde çalışır durumda tutmak gerekir. Yediğiniz yiyecekler beyninizi sağlıklı tutmada rol oynar ve hafıza ve konsantrasyon gibi belirli zihinsel görevleri iyileştirebilir. Bu nedenle hem hafızanızı geliştirmek hem de beyin sağlığınızı uzun yıllar boyunca korumak için bu besinleri tüketmek önemli. İşte mucizevi etkilere sahip o besinler…

YAĞLI BALIKLAR

İnsanlar beyin için gerekli gıdalar hakkında konuştuğunda, yağlı balıklar genellikle listenin başında gelir. Bu çeşitler, tümü zengin omega-3 yağ asitleri kaynakları olan somon, alabalık, albacore ton balığı, ringa balığı ve sardalya gibi yağlı balıkları içeriyor. Beyninizin yaklaşık %60'ı yağdan oluşur ve bu yağın yarısı omega-3 yağ asitlerinden oluşur. Üstelik beyniniz, beyin ve sinir hücreleri oluşturmak için omega-3 kullanır ve bu yağlar öğrenme ve hafıza için gereklidir.

Omega-3'ler ayrıca beyniniz için farklı faydalar da sunar. Birincisi, yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabilirler. Öte yandan, yeterince omega-3 almamak, öğrenme bozukluklarının yanı sıra depresyonla da bağlantılıdır. Genel olarak, balık yemenin sağlığa olumlu faydaları var gibi görünüyor.

Bazı araştırmalar ayrıca düzenli olarak balık yiyen insanların beyinlerinde daha fazla gri maddeye sahip olma eğiliminde olduğunu öne sürüyor. Gri madde, karar vermeyi, hafızayı ve duyguyu kontrol eden sinir hücrelerinin çoğunu içerir.