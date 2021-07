Hafızayı yeniliyor! Bu besin ile beyninizi güçlendireceksiniz

PORTAKAL

Bir orta boy portakal yiyerek günde ihtiyacınız olan neredeyse tüm C vitaminini alabilirsiniz. Bunu vitamini almak beyin sağlığı için önemlidir, çünkü C vitamini zihinsel düşüşü önlemede önemli bir faktördür. Bir araştırmaya göre, kanda daha yüksek C vitamini seviyelerine sahip olmak, odak, hafıza, dikkat ve karar hızını içeren görevlerdeki gelişmelerle ilişkilendirildi.

C vitamini, beyin hücrelerine zarar verebilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca, C vitamini yaşlandıkça beyin sağlığını destekler ve majör depresif bozukluk, anksiyete, şizofreni ve Alzheimer hastalığı gibi durumlara karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca dolmalık biber, kivi, domates ve çilek gibi diğer yiyeceklerden de yüksek miktarda C vitamini alabilirsiniz.