Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

Uzmanların önermiş olduğu düzeyde uyuyamayan ve sağlıkları ile ilgili endişe duyan yetişkinler için güzel bir haberimiz var! Yapılan bir araştırmaya göre hafta sonu uyumak kalp sağlığı üzerinde şaşıracağınız bazı etkiler ortaya çıkarıyor. Peki, bu etkiler neler? Sorunun cevabını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.