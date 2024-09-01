Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...
Uyku düzeni sağlığımız için oldukça önemlidir. Vücut yeteri kadar uyku alınmadığında halsizlik ortaya çıkar ve ilerleyen zamanlarda başta hipertansiyon olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir. Yayınlanan yeni bir araştırmada, hafta içi düzensiz uykunuzda kaybedilen saatlerin telafisini hafta sonu yapılabilir. Bu telafi sonucunda ise kalp ve damar hastalıklar riski önemli ölçüde azaltılabilir. İşte araştırmanın detayları…
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:41