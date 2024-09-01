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Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

Uyku düzeni sağlığımız için oldukça önemlidir. Vücut yeteri kadar uyku alınmadığında halsizlik ortaya çıkar ve ilerleyen zamanlarda başta hipertansiyon olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir. Yayınlanan yeni bir araştırmada, hafta içi düzensiz uykunuzda kaybedilen saatlerin telafisini hafta sonu yapılabilir. Bu telafi sonucunda ise kalp ve damar hastalıklar riski önemli ölçüde azaltılabilir. İşte araştırmanın detayları…

Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:41
Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

Uzmanların önermiş olduğu düzeyde uyuyamayan ve sağlıkları ile ilgili endişe duyan yetişkinler için güzel bir haberimiz var! Yapılan bir araştırmaya göre hafta sonu uyumak kalp sağlığı üzerinde şaşıracağınız bazı etkiler ortaya çıkarıyor. Peki, bu etkiler neler? Sorunun cevabını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

UYKU VE KALP HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yapılan önceki araştırmalarda, yeteri kadar uyumamanın sağlığı olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.

Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

Ancak, hafta sonu ekstra uyku almanın kalp üzerindeki etkileri konusunda çok az araştırma yapılmıştır.

Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

Londra'da düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nda sunulan yeni bir çalışmada ise, Çinli araştırmacılar, hafta sonu fazla ve sağlıklı bir şekilde uyuyan kişilerin kalp hastalığına yakalanma risklerinin %19 daha az olduğunu keşfettiler.

Hafta sonları fazladan uyuyanlar dikkat! Meğer kalbe öyle bir etkisi varmış ki...

90.903 KİŞİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Fuwai Hastanesi, Bulaşıcı Hastalıklar Devlet Anahtar Laboratuvarı ve Pekin'deki Ulusal Kalp Damar Hastalıkları Merkezi'nden bazı araştırmacılar, İngiltere'de bu projeye katılan 90.903 kişiyi analiz etmişlerdir.

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