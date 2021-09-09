Haftada iki kilo verdiriyor! İşte mucizevi zeytinyağı diyeti...

Birçok kişi pandemi döneminde aldığı kiloları vermenin yollarını araştırıyor. Uzman Diyetisyen: "Bu hafta sağlığınızı korurken bir yandan da haftada iki kilo kadar zayıflayacağınız bir diyet önereceğim. Bu diyetin başarısının sırrı doğru besin seçimi, ideal karbonhidrat miktarı ve bol zeytinyağı olarak özetlenebilir." diye belirterek haftada 2 kilo verdiren mucizevi zeytinyağı diyetinin sırlarını açıkladı.

Çok hızlı kilo vermeye yönelen bireylerde diyet bileşenlerinin doğru ayarlanamaması sonucu eksik beslenme kalp sağlığını olumsuz etkiler. Önerdiğim diyet ise ihtiyacınız olan tüm besin öğelerinin yanı sıra kalp dostu özel bileşenlerden faydalanmanızı da sağlayacak. Örneğin kahvaltılarınızda tüketeceğiniz yumurta, süper besin öğesi lesitin içeriği ile kalbe giden damarlarınızı koruyacak.

Diyet, damarlarda hasar oluşturan homosisteini azaltan yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller gibi folik asit kaynaklarını da bolca içeriyor. Tam tahıllar, diyet lifi, magnezyum, folat, B6 ve E vitaminlerinden zengin içeriği sayesinde kanın akışkanlığını artırıcı etki göstererek kalp hastalıkları ve inmeye karşı korur. Ara öğünlerde ceviz, fındık, badem; ana öğünlerde somon, uskumru gibi yağlı balıklar ile omega 3 açısından zengin beslenme sayesinde inme, aterosklerozis gibi damarların tıkanmasına neden olan hastalık riski de azalıyor.

Zayıflamak için yağ miktarını azalmaktansa, sağlıklı yağları tercih etmelisiniz. Bu diyeti uygularken çorba, yemek ve salatalarınızda sağlıklı yağ asitleri dengesi en optimal olan zeytinyağını kullanıyorsunuz. Zeytinyağı içerdiği polifenol ile harikalar yaratıyor.

YAĞ YAKIMI HIZLANIYOR Vücutta yağ depolanmasında etkin olan bir diğer besin grubu, karbonhidratlar. Diyet meyve, sebze ve tam tahıllar gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarını içerdiğinden vücutta kan şekerinizi dengeleyen insülin hormonu yavaş salınır, uzun süre tokluk sağlanır ve yağların yakımı hızlanır. Yüksek kan basıncını kontrol altına almak için etkileri kanıtlanmış olan diyetin taze sebze, meyve, balık, düşük yağlı süt ürünleri ve potasyumdan zengin besinleri fazla miktarda içerdiğini de belirtelim. Diyette tuz ve tuz içeren besinler, kırmızı et, doymuş yağ, şeker ve şekerli içecek ise azdır. Çünkü düşük seviyede potasyum alımı kan basıncının artması ile ilişkilidir ve tuz tüketimi de bu artışı tetikler.