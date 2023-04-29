Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...
İnme, beynin kan akışının bir tıkanıklığından kaynaklanan bir hasar olarak tanımlanabilir. Bir organ oksijensiz kaldığında, vücudun sistemleri yavaş yavaş durmaya başlar. Ne yazık ki, felçler genellikle herhangi bir önceden belirti vermeden ortaya çıkar ve bu da hastalığı ölümcül kılan bir faktördür. Bununla birlikte, bazen felce neden olan gözle görülür değişiklikler günler veya haftalar öncesinde meydana gelebilir.
Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:55