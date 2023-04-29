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Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...

İnme, beynin kan akışının bir tıkanıklığından kaynaklanan bir hasar olarak tanımlanabilir. Bir organ oksijensiz kaldığında, vücudun sistemleri yavaş yavaş durmaya başlar. Ne yazık ki, felçler genellikle herhangi bir önceden belirti vermeden ortaya çıkar ve bu da hastalığı ölümcül kılan bir faktördür. Bununla birlikte, bazen felce neden olan gözle görülür değişiklikler günler veya haftalar öncesinde meydana gelebilir.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:55
Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...

Geçici bir iskemik atak, felç geçirmenin önemli bir habercisidir, bu nedenle görmedeki ani değişimler asla göz ardı edilmemelidir. Çalışmalar, inme hastalarının yüzde 43'ünün, tam gelişmiş bir iskemik atak (TIA) geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini inme semptomları yaşadığını göstermiştir.

Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...

Bu, atakları büyük bir felç geçirmenin önemli bir öncüsü yaptığı gibi semptomları olan hastaların hemen muayene için bir doktor tarafından görülmesi gerektiğini de vurgular.

Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...

Bu semptomlar nadiren 24 saatten uzun sürse de bazı durumlarda daha uzun süreli semptomları olduğu bildirilmiştir.

Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...

Uzmanlar, "TIA'nın ani belirti ve semptomları aynı olduğu için tıbbi yardım almak önemlidir" diyor. Semptomlar arasındaki ana fark, tezahürlerinin ciddiyetidir, çünkü inme daha şiddetli bir kan akışı disfonksiyonu varyantı tarafından tetiklenmektedir.

Haftalar önceden ilk sinyallerini veriyor! Felcin ilk belirtisi...

Beversbrook Tıp Merkezi'nden Gary Bartlett şöyle açıklıyor: "İnme geçiren bazı insanlar, bazen ağrısız bir şekilde bir gözünde ani bir görme kaybı yaşadıklarının farkına varabilir. Bazen insanlar görüş alanlarının üst veya alt yarısını etkileyen karanlık bir alan veya gölge fark edebilirler."

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