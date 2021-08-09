Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Faydaları saymakla bitmeyen bamyanın tohumunun da şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Bamya tohumu, kanserden diyabete birçok hastalığa şifa oluyor. Hastalıklardan koruyan ve vücut direncini artıran bamya tohumu son yılların en şifalı besinleri arasında yer alıyor. Peki bamya ve bamya tohumunun faydaları nelerdir? İşte bamya ve bamya tohumunun sağlığa etkileri...
Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...
Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.
İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları…
Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.
Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.
Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.