Roza Galeri Roza Sağlık Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Faydaları saymakla bitmeyen bamyanın tohumunun da şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Bamya tohumu, kanserden diyabete birçok hastalığa şifa oluyor. Hastalıklardan koruyan ve vücut direncini artıran bamya tohumu son yılların en şifalı besinleri arasında yer alıyor. Peki bamya ve bamya tohumunun faydaları nelerdir? İşte bamya ve bamya tohumunun sağlığa etkileri...

Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 09:35
Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...

Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.

Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları…

Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.

Halsizliği anında alıyor! Yorgunluğu gideren süper besin...

Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA