Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

Beslenme psikiyatristi, Beyin uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'nda öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beynini genç ve sağlıklı tutmak için tükettiği besini ve düzenli aldığı vitamini açıkladı. Dr. Uma Naidoo, "Yaşlandıkça nörolojik hastalıklara yakalanma riski artıyor. Hastalarımdan sıklıkla aldığım bir soru şu şekilde; 'Yaşlanan beyinlerimizi korumak için en iyi vitamin hangisi?'" Mikrobiyomlarımızın her biri bir parmak izi gibidir, bu nedenle gerçekten etkili bir beslenme planı, bir bireyin benzersiz ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Beynimi genç ve sağlıklı tutabilmek için en önem verdiğim vitamin grubu B vitaminleri." dedi. İşte Harvard'lı beslenme uzmanının beynini genç tutmak için tükettiği besin...