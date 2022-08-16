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Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

Beslenme psikiyatristi, Beyin uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'nda öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beynini genç ve sağlıklı tutmak için tükettiği besini ve düzenli aldığı vitamini açıkladı. Dr. Uma Naidoo, "Yaşlandıkça nörolojik hastalıklara yakalanma riski artıyor. Hastalarımdan sıklıkla aldığım bir soru şu şekilde; 'Yaşlanan beyinlerimizi korumak için en iyi vitamin hangisi?'" Mikrobiyomlarımızın her biri bir parmak izi gibidir, bu nedenle gerçekten etkili bir beslenme planı, bir bireyin benzersiz ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Beynimi genç ve sağlıklı tutabilmek için en önem verdiğim vitamin grubu B vitaminleri." dedi. İşte Harvard'lı beslenme uzmanının beynini genç tutmak için tükettiği besin...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:08
Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

B VİTAMİNLERİNİN BEYNE FAYDALARI NELERDİR?

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırmaya göre depresyon, bunama ve zihinsel bozukluk genellikle B vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Çalışmanın baş yazarı olan Psikiyatrist Rajaprabhakaran Rajarehinam, "Bilişsel sorunların bir nedeni olarak B12 vitamini eksikliği, özellikle düzensiz beslenen ileri yaş kişilerde daha yaygın." dedi.

Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

8 FARKLI B VİTAMİNİ BULUNUYOR

B vitamini grubuna ait 8 farklı vitamin bulunuyor. B grubu vitaminlerin faydaları ise şu şekilde;

Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

B1 VİTAMİNİ : ENERJİYİ ARTIRIR

B1 vitamini, diğer bir adıyla tiamin; hücrelerin temel işlevini yerine getirebilmesi, besinlerdeki enerjinin açığa çıkması için çok önemlidir.

Beyin, vücuttaki metabolik olarak en aktif organlardan biridir ve nörolojik sorunlara yol açabilecek eksiklikleri önlemek için tiamin desteğine ihtiyacı vardır.

Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

B2 VİTAMİNİ : İLAÇLARI PARÇALAR

B2 vitamini, bir diğer adıyla riboflavin; vücutta ve beyinde olduğu gibi önemli raksiyonları gerçekleştiren hücrelerdeki enzimlere yardımcı olarak görev yapar.

Riboflavin; hücrelerin büyümesine, enerji üretilmesine ve yağlarla ilaçlar gibi dış maddelerin parçalanmasına yardımcı olur.

Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

B3 VİTAMİNİ : ENFLAMASYONU AZALTIR

B3 vitamini, bir diğer adıyla niasin, vücutta ihtiyaç duyulan kolesterol ve yağ gibi maddeleri üretmek ve tüm organ sistemlerimiz için enerjiyi dönüştürmek için 400'den fazla enzimle birlikte çalışır.

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