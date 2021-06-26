Hastalık oluşumunu engelliyor! İşte mucize besinler...

'Mucize besin' tabirini sıklıkla duyarız. Peki gerçekten bazı besinlerin mucize özellikleri var mıdır? Cevabımız evet... Hem de öyle ki; bazı besinler hastalıkların oluşmasını önlediği gibi giderilmesinde de faydalı... Mucize besinler aslında başlı başına sağlıklı yiyeceklerdir. İçerisinde insan sağlığını iyileştiren hatta direkt hastalık giderici etkiyi sağlayan özel besin bileşenlerinden daha zengin yiyecekledir. Genel olarak sağlığa daha fazla yarar sağlayan bu besinler tek başlarına tam bir sağlık iksiri görevi üstleniyorlar. Bu nedenle sizlere hastalıkları önleyici etkileri olan aslında gerçekten mucize etki yaratan besinlerden bahsedeceğim sizlere.

TANSİYONU DÜŞÜREN ÇİKOLATA: "Çikolata yerken sağlığımı da düşünmek istiyorum" diyenlerdenseniz; kaliteli çikolata seçimi de çok büyük önem taşıyor. Eğer zayıflama diyeti yapıyorsanız, günlük enerjinize zindelik katmak ve endorfin salgılayarak kendinizi daha iyi hissetmek için her gün düzenli olarak kaliteli bitter çikolatadan en fazla 30 gram kadar tüketmek hipertansiyon hastaları için mükemmel bir tansiyon düşürücü etkiye sahip.



MUTLULUK HİSSİNİ ARTTIRAN MUZ: Endorfin hormonunu arttıran ve vazodilatasyon dediğimiz damar açıcı etkisi ile muz süper besinlerin başında gelir. Muz nişastalıdır ve kan şekerini aşırı yükseltir fikri tamamen bir efsanedir. Bir büyük boy muz yaklaşık 150 gramdır ve en fazla 80-90 kalori gibi oldukça düşük enerji sağlayan meyvedir. Muz potasyum, magnezyum ve folat kaynağıdır. Diyabetiklerde korkmadan yiyebileceği bir orta boy muzun içinde bulunan 3 gram diyet lifi kan şekerinin yükselmesini değil tam tersine dengelenmesinde rol oynamaktadır. Düzenli muz yemek kolon kanserinden koruyabilir, kalbe giden damarları temizleyebilir, vücudun elektrolit düzeyini arttırarak canlı bir metabolizmanın sağlanmasında rol oynayabilir.

SİNDİRİMİ HIZLANDIRAN ŞALGAM SUYU: Şalgam suyu; su, ekşi maya, bulgur, şalgam turpu, kara havuç ve tuzun fermantasyonu ile elde edilen fonksiyonel bir içecektir. Şalgam suyunda mayalanma sırasında oluşan laktik asit bakterileri bağırsakların temizlenmesi, dışkının kıvamının yumuşaması ve sindirimi hızlandırmasında direk etkilidir. Laksik asit bakterileri bağırsaklardaki ph'ı düzenleyerek birçok mineralin kolondan emilimini yani biyoyararlılığının arttırılmasında ve ritmik hareketin devamlılığı ile sindirimin boşalmasının hızlanmasına destek sağlamaktadır.

