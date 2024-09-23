Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

KAHVALTININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDALARI

Kahvaltının bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Civan, şu bilgileri paylaştı:

"Kahvaltı, çocukların gün içinde ihtiyaç duyacakları temel besinleri sağlar ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Dengeli bir kahvaltı, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereken vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle C vitamini ve antioksidanların meyve ve sebzelerle alınması, çocukların hastalıklara karşı direncini artırır. Kahvaltı, çocukların okul performansını ve odaklanma yeteneğini geliştirir. Protein bakımından zengin bir kahvaltı (örneğin yumurta), beyin gelişimine katkıda bulunur ve gün boyunca zihin açıklığı sağlar. Sabah kahvaltısında alınan proteinler, gün boyu enerji seviyesini dengeler ve açlık hissini azaltır. Yeterli beslenme, çocukların odaklanma yeteneklerini olumlu yönde etkiler. Kahvaltı yapmamak, çocukların ilerleyen saatlerde sağlıksız atıştırmalıklara yönelmelerine yol açabilir. Düzenli ve dengeli kahvaltı, abur cubur tüketimini azaltarak bağışıklık sistemini destekler. Anne ve babalar, çocuklarının kahvaltı alışkanlıklarına özen göstermeli ve çeşitli besinlerle dengeli öğünler sunmalıdır. Mevsimine uygun, taze meyve ve sebzelerin düzenli tüketimi, bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar."