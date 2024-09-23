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Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlayarak çeşitli hastalıkları önler ve mikropları kolay bir şekilde vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, günün en önemli öğünü olan kahvaltının nasıl yapılması gerektiğinden bahsederek bağışıklık güçlendirici besinleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:32
Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

Bağışıklık sisteminin vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizması olduğunu ifade ederek çocukluk döneminin bağışıklık güçlendirmek için kritik bir dönem olduğunu söyledi. Civan özellikle C vitamini alımının bağışıklık için önemli olduğunu anlattı.

Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

ABUR CUBUR TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI

Abur cubur tüketiminin, çocukların bağışıklık sistemi üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olabileceğine değinen Doç. Dr. Civan, "Abur cuburlar genellikle vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından yetersizdir. Bu, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Fazla şeker ve doymuş yağ tüketimi, vücutta iltihaplanmayı artırarak bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Lif açısından zengin olmayan abur cubur gıdalar, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı bağırsak florası, bağışıklık sisteminin etkin çalışmasında önemli bir rol oynar. Abur cubur tüketimi, obeziteye yol açabilir ve obezite bağışıklık sistemini baskılayarak hastalıklara karşı direnci azaltır. Sürekli abur cubur tüketimi ise, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlık riskini artırarak bağışıklık sistemini zayıflatır" dedi.

Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

KAHVALTININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDALARI

Kahvaltının bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Civan, şu bilgileri paylaştı:

"Kahvaltı, çocukların gün içinde ihtiyaç duyacakları temel besinleri sağlar ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Dengeli bir kahvaltı, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereken vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle C vitamini ve antioksidanların meyve ve sebzelerle alınması, çocukların hastalıklara karşı direncini artırır. Kahvaltı, çocukların okul performansını ve odaklanma yeteneğini geliştirir. Protein bakımından zengin bir kahvaltı (örneğin yumurta), beyin gelişimine katkıda bulunur ve gün boyunca zihin açıklığı sağlar. Sabah kahvaltısında alınan proteinler, gün boyu enerji seviyesini dengeler ve açlık hissini azaltır. Yeterli beslenme, çocukların odaklanma yeteneklerini olumlu yönde etkiler. Kahvaltı yapmamak, çocukların ilerleyen saatlerde sağlıksız atıştırmalıklara yönelmelerine yol açabilir. Düzenli ve dengeli kahvaltı, abur cubur tüketimini azaltarak bağışıklık sistemini destekler. Anne ve babalar, çocuklarının kahvaltı alışkanlıklarına özen göstermeli ve çeşitli besinlerle dengeli öğünler sunmalıdır. Mevsimine uygun, taze meyve ve sebzelerin düzenli tüketimi, bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar."

Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİLEBİLİR

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için besleyici ve dengeli bir diyetin şart olduğunu belirten Doç. Dr. Civan, çocukların düzenli tüketmesi gereken bazı önemli besinleri şöyle sıraladı:

Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…

"C vitamini kaynakları: Portakal, çilek, kivi ve brokoli gibi gıdalar, bağışıklık hücrelerini destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar."

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