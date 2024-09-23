Hastalıklara karşı adeta zırh görevi görüyor! Tüketildiği an bağışıklık sistemini güçlendiriyor…
Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlayarak çeşitli hastalıkları önler ve mikropları kolay bir şekilde vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, günün en önemli öğünü olan kahvaltının nasıl yapılması gerektiğinden bahsederek bağışıklık güçlendirici besinleri sıraladı.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:32