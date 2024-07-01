Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

Kavrulmuş ve öğütülmüş susam tohumlarından oluşan tahin sadece lezzetli yapısıyla değil aynı zamanda sağlığa olan etkileri nedeniyle de tercih ediliyor. Vitamin ve mineral bakımından zenginliği sayesinde kronik hastalıkları önlemek gibi birçok önemli etkisi bulunur. Günde bir yemek kaşığı tükettiğinizde vücudunuzda oluşacak etkilere inanamayacaksınız. İşte tahinin tüm faydaları…