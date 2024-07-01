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Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

Kavrulmuş ve öğütülmüş susam tohumlarından oluşan tahin sadece lezzetli yapısıyla değil aynı zamanda sağlığa olan etkileri nedeniyle de tercih ediliyor. Vitamin ve mineral bakımından zenginliği sayesinde kronik hastalıkları önlemek gibi birçok önemli etkisi bulunur. Günde bir yemek kaşığı tükettiğinizde vücudunuzda oluşacak etkilere inanamayacaksınız. İşte tahinin tüm faydaları…

Giriş Tarihi: 01.07.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 16:00
Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

Tahin içermiş olduğu antioksidanlar sayesinde düzenli tüketilirse vücutta bulunan toksinleri engelliyor ve doğal bir antibiyotik etkisi taşıyor.

Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu bileşenlerin birçoğunu sunan tahin enfeksiyonel hastalıklara karşı zırh görevi görüyor.

Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Tahin, LDL trigliserit, yüksek tansiyon gibi durumlar için risk faktörlerini azaltır ve kalp sağlığının korunmasına önemli ölçüde katkı sağlar.

Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

Tahin, ham maddesi olan susamın içerisinde bulunan demir sayesinde kansızlık problemi yaşayan bireylere iyi gelir.

Hastalıklardan koruyan doğal antibiyotik! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli…

Günde yalnızca birkaç kaşık tahin tüketmek vücudunuzun demir ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaya yetebilir.

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