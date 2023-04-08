Hastalıkların kökünü kurutan kür! Bu karışım bir kaşığıyla ne virüs bırakıyor ne bakteri

Bu nedenle düzenli bir tüketim sayesinde hem kendiniz için sağlıklı bir atıştırmalık belirleyebilir hem de sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz. Fakat olası bir alerji veya komplikasyon riskine karşı balın bu faydalarından yararlanmak için mutlaka önce doktorunuza danışın.