Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor
Yumurta, temel besin kaynaklarından biri olarak herkesin sofrasında kendine yer buluyor. Omlet, haşlanmış veya poşe olmak üzere birbirinden farklı pişirme yöntemleri ile en lezzetli seçeneklerden birine dönüşüyor. Birçok sağlık yararı da bulunan yumurtayı, tüm bu etkilere rağmen tüketme şekli önem taşıyor. Yumurtalar, yanlış besinlerle bşr araya geldiğinde riskli sonuçlar ortaya çıkarabilir. İşte o ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:40
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:45