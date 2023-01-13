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Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor

Yumurta, temel besin kaynaklarından biri olarak herkesin sofrasında kendine yer buluyor. Omlet, haşlanmış veya poşe olmak üzere birbirinden farklı pişirme yöntemleri ile en lezzetli seçeneklerden birine dönüşüyor. Birçok sağlık yararı da bulunan yumurtayı, tüm bu etkilere rağmen tüketme şekli önem taşıyor. Yumurtalar, yanlış besinlerle bşr araya geldiğinde riskli sonuçlar ortaya çıkarabilir. İşte o ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:45
Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor

Konu beslenme olduğunda yumurtalar oldukça önemli bir yere sahiptir. Sağladıkları yüksek proteinin yanında başta B vitamini olmak üzere birçok yararlı vitamin ve mineral içerirler. Ancak sodyum içeren gıdalarla tüketilmesi yararlarını gölgede bırakabilir.

Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor

İŞLENMİŞ GIDALARLA YUMURTA TÜKETMEK

Özellikle bir restorana gittiğinizde sipariş ettiğiniz yumurta çoğu zaman sizin için sağlıklı olacağına oldukça zararlı bir şekilde servis edilir.

Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor

Buna pastırma ve sosis gibi tuzlu etler ve patates kızartması gibi tuzlu yiyecekler de dahildir. Yumurta başlı başına diyetinize ekleyebileceğiniz sağlıklı bir yiyecektir.

Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor

Bununla birlikte yanında yedikleriniz doymuş yağ, sodyum ve diğer zararlı besinler açısından ciddi derecede yüksek olabilir.

Hayatınızı etkiliyor dikkat! Yumurtayı bu şekilde yemek damarlarınızı tıkıyor

Beslenme uzmanlarıda bu konuda dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

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