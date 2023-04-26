Roza Galeri Roza Sağlık Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Son dönemlerde yapılan bir çalışma solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalıkların "giydiğiniz çorap" ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Bakterilerle teması kolaylaştıran bu çorap giyme ayrıntısı, hayatınızı büyük oranda değiştirecek. O ayrıntılar…