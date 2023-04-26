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Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Son dönemlerde yapılan bir çalışma solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalıkların "giydiğiniz çorap" ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Bakterilerle teması kolaylaştıran bu çorap giyme ayrıntısı, hayatınızı büyük oranda değiştirecek. O ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:27
Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Fazla üşüyen kişilerde sıklıkla görülen "yatağa çorapla girme" alışkanlığı, oldukça ilginç bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Endişe verici bir çalışma sonucu, çorapların dışkılarda da bulunan bir bakteriye sahip olabileceğini gösteriyor.

Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

MattressNextDay tarafından yapılan yeni bir sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı bakterilere maruz bırakabileceğini buldu .

Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Yapılan analizde sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen, farklı insanlara ait çoraplar incelendi. Kişiler bu çoraplarını egzersizden iş ortamına kadar birbirinden farklı günlük aktiviteleri esnasında giydi.

Hayatınızı tehdit ediyor! Meğer çorap giymek sağlığınızı tehlikeye atıyormuş: Sakın bu şekilde giymeyin...

Bu çorapları analiz ettikten sonra, araştırmacılar, çorapların yarısının dışkıda ve hamamböceklerinde görülen aynı bakterilerle temas ettiğini gösterdi.

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