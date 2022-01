Hem bağışıklığı hem kolajeni artırıyor! İşte tüm bedeninizi yenileyen o karışım

Ne zaman hastalansak hemen bir portakal suyu sıkarız değil mi? Çünkü yaygın olarak portakal suyu içtiğimizde soğuk algınlığına veya nezleye ilaç gibi geleceğini zannederiz. Evet; turunçgiller C vitamini deposudur ve C vitamini üst solunum yolu enfeksiyonlarında çok önemli bir vitamindir ama hastalıktan korunmak için değil enfeksiyonun yarattığı semptomları azaltmak için değerlidir.

Fakat sadece mevsimsel C vitamini alımı değil her gün düzenli turunçgiller tüketimi bu meyvelerde bulunan yüksek miktarda C vitamini sayesinde kemik mineral yoğunluğunun korunmasında, asit baz dengesini sağlayarak etkili olduğu için muhakkak beslenmemizde eksik etmemek gerekmektedir. Tabii farklı bir olumlu etkisi de en yaygın görülen böbreklerde kalsiyum taş oluşumunu önlemesidir.

Özellikle idrarla böbreklerden sitrat denilen taş yapan maddeyi atarak böbrekte sitrat taşlarının oluşmasını engellemektedir. Ayrıca C vitamini eksikliğinde astım da tetiklenmektedir. İşte bu nedenlerden dolayı kış mevsiminin bize sunduğu C vitamini deposu turunçgilleri, her gün düzenli olarak tüketmek gerekmektedir. Narenciyelerin yani turunçgillerin neden faydalığı olduğunu beş başlıkta anlatayım.

İÇERDİĞİ LİFLER ÇOK SAĞLIKLI

Sadece C vitamini olarak aklımıza kazınan turunçgiller veya narenciye meyveler aslında tahmin ettiğinizden çok daha sağlıklı. Öncelikle glikoz, fruktoz ve sükroz içeren turunçgiller içerisinde sitrik asidi de bulundurmasından dolayı kan şekerini hızlı yükseltmezler. Nişasta olmayan karbonhidratları içeren turunçgillerin pektinden zengin olduğunun da altını çizmekte yarar var. Toplam diyet lifinin yüzde 65 kadarı pektinden oluştuğu için bağırsak hareketliliğinin artmasında yardımcı özel meyveler olduğunu da belirtmek isterim.