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Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz

Son yıllarda en çok bahsedilen besin içeriklerinden biri kolajen... Bu besin, aynı zamanda gençlik sırrı olarak biliniyor ve nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili birçok kafa karışıklığı mevcut. Her ne kadar birçok noktada takviyeleri bulunsa da doğadan da en kaliteli kolajen kaynaklarını alabilirsiniz. İşte bu noktada Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş ise kolajen takviyesi için önemli uyarılarda bulunurken aynı zamanda hangi gıdalardan temin edilebileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 17:21
Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz

Kolajen; deri, kas, kemik tendon ile bağlar başta olmak üzere, diş ve gözler de dahil hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek. Aynı zamanda cilt başta olmak üzere tüm doku ile organların canlı, güçlü ve esnek kalmalarını sağlamak, dokusal bütünlük oluşturmak gibi önemli işlevler üstleniyor.

Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz

Kolajeni vücudumuz yaşadığımız süre boyunca kendi üretiyor. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlıyor, 35'li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Aynı zamanda sigara, hava kirliliği, güneş ışınları ve şekerli besinler tüketmek gibi hatalı beslenme alışkanlıkları da vücudun kolajen üretme kabiliyetini olumsuz etkiliyor. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkmaya başlıyor, matlaşıyor ve kırışıklar kaçınılmaz hale geliyor.

Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz

Peki kolajen takviyesi için hangi besinleri düzenli olarak tüketmemiz gerekiyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş kolajen takviyesinde önem taşıyan besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz

MORİNA BALIĞI

Diğer birçok beyaz balık gibi morina balığı da glisin ve prolin gibi amino asitlerden oldukça zengin olması sayesinde kolajen üretimini artırıyor. Ayrıca selenyum, B6 vitamini ve fosfor gibi besin ögelerinden de zengin bir besin.

Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz

SU YOSUNU

Kolajen proteini başlıca glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla beslenmede glisin ve prolini zenginleştirmek kolajen üretimini de arttırıyor. Spirulina glisinden zengin bir su yosunu çeşidi ve kurutulmuş halde satılıyor. Spirulinayı meyve sularına veya tatlılara ekleyebilirsiniz.

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