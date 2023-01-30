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Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz
Hem cildi hem kemikleri gençleştiriyor! Kolajen deposu o besinle yaşlılık nedir bilmeyeceksiniz
Son yıllarda en çok bahsedilen besin içeriklerinden biri kolajen... Bu besin, aynı zamanda gençlik sırrı olarak biliniyor ve nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili birçok kafa karışıklığı mevcut. Her ne kadar birçok noktada takviyeleri bulunsa da doğadan da en kaliteli kolajen kaynaklarını alabilirsiniz. İşte bu noktada Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş ise kolajen takviyesi için önemli uyarılarda bulunurken aynı zamanda hangi gıdalardan temin edilebileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.01.2023 17:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 17:21