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Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda "kötü kolesterol" diye bir şey bırakmıyor
Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda "kötü kolesterol" diye bir şey bırakmıyor
Yüksek kolesterol, damarlarda biriken plaklarla birlikte kalp-damar rahatsızlıklarına sebep olabilen ve uzun vadede büyük sağlık riskleri ortaya çıkarabilecek bir sorun. Yüksek kolesterole dair doğru önlemleri almak ise yaşam süresini uzatabilme şansı sunuyor. Özellikle beslenme sisteminde yapılacak bazı değişikliklerle kolesterol riskinden uzun süre uzak durabilirsiniz. Yapılan son çalışmalar; meyvelerden birinin doğru tüketimi halinde kolesterol oranının %40 düşürebiliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:03