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Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda "kötü kolesterol" diye bir şey bırakmıyor

Yüksek kolesterol, damarlarda biriken plaklarla birlikte kalp-damar rahatsızlıklarına sebep olabilen ve uzun vadede büyük sağlık riskleri ortaya çıkarabilecek bir sorun. Yüksek kolesterole dair doğru önlemleri almak ise yaşam süresini uzatabilme şansı sunuyor. Özellikle beslenme sisteminde yapılacak bazı değişikliklerle kolesterol riskinden uzun süre uzak durabilirsiniz. Yapılan son çalışmalar; meyvelerden birinin doğru tüketimi halinde kolesterol oranının %40 düşürebiliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:03
Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda kötü kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Semptomların pek belli olmaması nedeniyle yüksek kolesterolü anlamak, oldukça zor olabilir. Fakat kolesterol oranı yükseldikçe komplikasyonlar da artış gösterebilir. Bu duruma yol açan yağ molekülleri, atardamarlarda zararlı plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalık riskini artırabilir. Bir araştırma grubu ise turunçgil kabuklarında bulunan bileşiklerin kolesterol seviyelerini %40 kadar önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti.

Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda kötü kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; her beş kişiden birinde görülen yüksek kolesterol, bu kişileri kalp hastalığı geliştirme riski altına alıyor. Dünyanın birçok yerinde en yaygın sorunlarından biri olan yüksek kolesterol, genellikle ilaçlar ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda kötü kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Science Daily'e konuşan bir araştırma grubu, turunçgil kabuğunda bulunan antioksidan bileşiklerin yüksek kolesterolü bazı ilaçlardan bile daha etkili bir şekilde ve yan etkisi olmaksızın düşürebildiğini keşfettiklerini belirtti.

Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda kötü kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Yüksek kolesterol, yüksek seviyelerde düşük yoğunluklu protein olarak adlandırılan veya kanda dolaşan "kötü kolesterol" olarak tanımlanan yüksek riske sahip bir sağlık durumu olarak biliniyor.

Hem kabuğu hem kendisi mucize! Damarlarda kötü kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Yağlı moleküller, atardamar duvarına tutunur ve kanın damar duvarlarından geçmesi gereken alanı sınırlayarak, damarların daralmasına neden olur.

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