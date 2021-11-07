Hem karaciğeri yeniliyor hem tansiyonu düşürüyor! İşte her derde deva olan mucize bitki

Bitki çayları yüzyıllardır sağlık faydaları için dünyanın birçok yerinde tüketiliyor. Ancak ismine rağmen bitki çayları gerçek çaylar değildir. Yeşil çay , siyah çay ve oolong çayı da dahil olmak üzere gerçek çaylar, Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından demlenir.

Öte yandan bitki çayları kuru meyve, çiçek, baharat veya bitkilerden yapılır. Bu, bitki çaylarının çok çeşitli tat ve aromalarda bulunabileceği ve şekerli içeceklere veya suya cazip bir alternatif oluşturabileceği anlamına gelir.

Bazı bitki çaylarının lezzetli olmasının yanı sıra sağlığı geliştirici özellikleri de vardır. Aslında bitki çayları yüzlerce yıldır çeşitli rahatsızlıklara doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. İlginç bir şekilde, modern bilim, bitkisel çayların bazı geleneksel kullanımlarını ve bazı yenilerini destekleyen kanıtlar bulmaya başladı. İşte denemek isteyeceğiniz 10 sağlıklı bitki çayının bir listesi.

Papatya Çayı Papatya çayı en çok sakinleştirici etkileri ile bilinir ve sıklıkla uykuya yardımcı olarak kullanılır. İki çalışma, papatya çayının veya özütünün insanlarda uyku sorunları üzerindeki etkilerini inceledi. Uyku sorunları yaşayan 80 doğum sonrası kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, iki hafta boyunca papatya çayı içmek, uyku kalitesinin iyileşmesine ve daha az depresyon belirtisine yol açtı. Uykusuzluk çeken 34 hastada yapılan bir başka çalışmada, günde iki kez papatya çayı aldıktan sonra gece uyanma, uykuya dalma süresi ve gündüz işleyişinde marjinal iyileşmeler bulundu.

Dahası, papatya sadece bir uyku yardımı olarak faydalı olmayabilir. Ayrıca antibakteriyel, ağrı kesici ve karaciğer koruyucu etkilere sahip olduğuna inanılmaktadır. Fareler ve sıçanlar üzerinde yapılan araştırmalar, papatyanın ishal ve mide ülseri ile savaşmaya yardımcı olabileceğine dair ön kanıtlar bulmuştur