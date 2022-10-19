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Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

Öksürük, tahriş edici maddeleri ve vücuttaki enfeksiyonları temizlemede rol oynar, ancak sürekli öksürük can sıkıcı olabilir. Öksürük için en iyi tedavi, altta yatan nedene bağlı olacaktır. Özellikle bu besinle balgamlı öksürüğü kesebilirsiniz. İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 19.10.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:08
Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

Öksürük sinir bozucu durumlardan biri oluyor. Bunu önlemek için çeşitli yöntemler deneriz. Özellikle evde doğal formüller ile bu öksürükten kurtulabilirsiniz. Gelin bunların neler olduğuna birlikte bir bakalım.

Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

BAL

Bal, gündüz ve gece kuru öksürüğü tedavi etmek için kullanılabilir.Balın antibakteriyel özellikleri vardır ve ayrıca boğazda yayılarak yardımcı olarak tahrişi hafifletebilir.

Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

2007'de yapılan bir araştırma, balın, çocuklarda gece öksürüğünün dırdırcı nöbetlerini azaltmak için öksürük önleyici bir bileşen olan dekstrometorfandan daha başarılı olduğunu buldu.Balı günde 2 kez çay kaşığı ile yediğinizde, öksürüğünüz en aza inecektir.

Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

ZERDEÇAL

Zerdeçal, anti-inflamatuar, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olabilen bir bileşik olan kurkumin içerir. Kuru öksürük de dahil olmak üzere çeşitli durumlar için de faydalı olabilir. Kurkumin, karabiberle birlikte alındığında kan dolaşımına en iyi şekilde emilir.

Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

ZENCEFİL

Zencefil antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği, ağrı ve rahatsızlığı giderdiği de gösterilmiştir.

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