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Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...
Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...
Öksürük, tahriş edici maddeleri ve vücuttaki enfeksiyonları temizlemede rol oynar, ancak sürekli öksürük can sıkıcı olabilir. Öksürük için en iyi tedavi, altta yatan nedene bağlı olacaktır. Özellikle bu besinle balgamlı öksürüğü kesebilirsiniz. İşte detaylarını sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 19.10.2022 13:58
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:08