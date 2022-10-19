Hem öksürüğü şıp diye kesiyor hem de kan yapıyor! Bu doğal formül binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor...

2007'de yapılan bir araştırma, balın, çocuklarda gece öksürüğünün dırdırcı nöbetlerini azaltmak için öksürük önleyici bir bileşen olan dekstrometorfandan daha başarılı olduğunu buldu.Balı günde 2 kez çay kaşığı ile yediğinizde, öksürüğünüz en aza inecektir.