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Hepimiz bu hataya düşüyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Besinler günlük hayatta kullandığımız birçok ürün ile temas edebiliyor. Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdit boyutunun her geçen gün daha da arttığını ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturduklarını belirtti. Peki bu risk oluşturan maddeler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte kanser riski oluşturan maddeler...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 08:52 PAYLAŞ