Roza Galeri Roza Sağlık Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Doğru dozda kullanılan parasetamol, güvenli olduğu düşünülse de, herhangi bir ilaç gibi yoğun yan etkilere sahip olabilir. Ancak doğru kullanılmadığında, sonuçlar "ölümcül" hale gelebilir. Bu nedenle bir uzmana danışarak parasetamol kullanımı büyük bir önem taşıyor. İşte olası riskler…

Giriş Tarihi: 15.05.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 17:23
Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Uzmanlar, parasetamolün aşırı dozda alınmasının ciddi yan etkilere neden olabileceğini, ağrınız çok kötüyse, dozu artırmaya veya çift doz almaya kalkışılmaması gerektiğini belirtiyor.

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Oldukça yaygın kullanılan bu ağrı kesici, aşırı dozda alınması durumunda karaciğer ve böbrek hasarını tetikleme riski bulundurmaktadır.

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

İster baş ağrısını geçirmek, iste ateşinizi düşürmek için olsun parasetamol kullanımını doğru miktarda kullanılması gerekir. Bu nedenle doktor kontrolünde tüketilmesi, büyük önem taşır.

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Günde olması gereken dozun üstüne çıkıldığında uzmanlar, yan etkilerin bazı durumlarda "ölümcül" olabileceği konusunda uyarıyor.

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

NHS ( Ulusal Sağlık Servisi) uyarısı, araştırmacıların parasetamolün bu zararlı etkisini keşfettiği çalışmalarla da desteklenmektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA