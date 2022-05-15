Roza Galeri Roza Sağlık Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Hepimizin dolabında: Dünyanın en çok kullanılan ağrı kesicisi ölümcül risk taşıyor! Böyle kullanırsanız...

Doğru dozda kullanılan parasetamol, güvenli olduğu düşünülse de, herhangi bir ilaç gibi yoğun yan etkilere sahip olabilir. Ancak doğru kullanılmadığında, sonuçlar "ölümcül" hale gelebilir. Bu nedenle bir uzmana danışarak parasetamol kullanımı büyük bir önem taşıyor. İşte olası riskler…

Giriş Tarihi: 15.05.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 17:23